Interdiction de vendre des artifices jusqu'au 15 juillet inclus dans le Doubs

Jean-François Colombet, le préfet du Doubs, avait pris des mesures pour "prévenir tout incident ou trouble à l’ordre public". Et donc interdit la vente, l'usage et le transport d’artifices dans tout le département, jusqu'au 11 juillet 2023, 6h .

Dans un communiqué, la préfecture indique ce lundi 10 juillet, que le décret du gouvernement se substitue à l’arrêté préfectoral du 28 juin dernier portant sur la cession et l’utilisation d’artifices de divertissement. L'interdiction court donc jusqu'au 15 juillet inclus.

Afin de garantir le bon déroulement des festivités autour du 14 juillet et de prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public, le gouvernement a en effet interdit par décret du 8 juillet paru au Journal Officiel le 9 juillet, jusqu’au 15 juillet inclus, la vente, le port et le transport d’engins pyrotechniques et d’artifices (F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2) sur l’ensemble du territoire national. "Une dérogation est prévue au bénéfice des professionnels disposant des agréments et habilitations requis et au bénéfice des collectivités publiques" précise le gouvernement.

A Besançon par exemple, le feu d'artifice du 14 juillet aura donc bien lieu le 14 juillet, tiré depuis la Tour Carré des Glacis, à 22h30.

En Haute-Saône, l'arrêté de la préfecture est valable lui jusqu'au 17 juillet 2023, 8h .