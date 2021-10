La Préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté ce vendredi pour interdire la vente, l'usage et le transport des produits combustibles et de l'acide chlorhydrique durant le week-end de la Toussaint. Cet arrêté est entré en vigueur ce vendredi midi.

Interdiction de vendre des produits combustibles et de l'acide chlorhydrique dans les Alpes-Maritimes

Les autorités s'inquiètent d'éventuels feux de voitures ou autres incendies volontaires, notamment lors de la nuit d'Halloween. "Les précédentes fêtes d'Halloween ont donné lieu à de nombreux incidents et troubles à l'ordre public" précise la Préfecture des Alpes-Maritimes. Bernard Gonzales, le Préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté pour interdire la vente, l'usage et le transport des produits combustibles et de l'acide chlorhydrique durant le week-end de la Toussaint. Cet arrêté est entré en vigueur ce vendredi midi. L'interdiction concerne également la vente de carburant dans des bidons ou "tout récipient transportable".