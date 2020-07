La préfecture de l' Hérault interdit la vente, la détention et surtout l'utilisation de pétards et de fusées d'artifice à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet.

Interdiction de vente et d’utilisation de pétards et feux d artifices pour le 14 juillet

Le préfet de l'Hérault prend deux arrêtés en prévision de la célébration de la fête nationale du 14 juillet.

Le premier arrêté interdit la vente, la détention et l’utilisation par des particuliers de pétards et artifices de divertissement relevant des catégories C1 à C4 du 13 au 15 juillet 2020. Cette mesure reste toutefois autorisée aux entreprises et aux personnes titulaires d’un agrément ou d’un certificat de qualification.

Le second arrêté interdit la vente et le transport des carburants en jerricans, citernes ou tout autre récipients portables sur l’ensemble du département de l’Hérault sur la même période du 13 au 15 juillet . Cette interdiction ne s’applique pas aux professionnels justifiant d’une activité rendant nécessaire l’approvisionnement de carburant.