Interdiction des buvettes : la mise en bière des petits clubs manchois ?

Nouveau week-end sans matchs de championnats régionaux. La Ligue de football de Normandie et les cinq districts normands ont décidé de reporter les rencontres. Reprise prévue à compter du vendredi 28 janvier. Mais cette reprise se fera sans buvettes : jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un allégement des mesures sanitaires, comme la suppression des jauges dans les stades dès le 2 février. Mais la consommation de boissons et de nourriture reste interdite jusqu'à la mi-février. Cela veut donc dire pas de buvettes. Même s'ils sont conscients de la situation sanitaire, cette mesure, les petits clubs de campagne du département ont du mal à la digérer.

Jérôme Dupouvoir, président AS Négreville : "Je vois difficilement la fin de saison pour nos finances" Copier

Car la buvette, c'est d'abord un lieu de convivialité. "On vient prendre le café avant le match. Et puis après la rencontre, on refait le match autour d'une bière. Mais au-delà du foot, on se retrouve, on parle de la vie quoi", explique Pascal Lecoutour, président de l'UC Bricquebec Football. "Dans les petits villages, le match, c'est la sortie du dimanche. On a des anciens qui sont très attachés à ça", précise Jérôme Dupouvoir, président de l'AS Nègreville, dont l'équipe fanion est en quatrième division départementale.

Des petits clubs qui trinquent

Avec les cotisations, la buvette est surtout vitale pour les finances des petits clubs. "On ne peut pas s'en passer", réagit Monique Saillard, président du FC Val de Saire. "Pour des associations comme nous, ça représente 45 à 60% de nos recettes", résume le dirigeant négrevillais. A tel point qu'il s'interroge même sur la survie de son club à la fin de la saison. "On doit supporter un emprunt de 2.500 euros par an. On rembourse 250 euros par mois. La buvette nous permet de combler cette partie d'emprunt. Comment voulez-vous continuer à faire vivre ce club familial, rembourser cet emprunt et le tout sans les recettes de la buvette ? Je ne vois pas", se lamente-t-il. D'autant que les dépenses se sont accrues avec la crise sanitaire, avec le gel hydroalcoolique et les produits désinfectants.

A quelques kilomètres de là, à Bretteville-en-Saire, le président Patrick Mariette décrit une "situation compliquée". "En moyenne, lors d'un match, on fait 150 euros de bénéfices grâce à la buvette. Ce n'est pas négligeable". A l'heure où les subventions se réduisent et deviennent de plus en plus difficile à obtenir, et qu'il est impossible d'organiser des événements pour faire entrer de l'argent dans les caisses des clubs. "Le tournoi des familles, le repas de la Saint-Valentin, la belote... ne peuvent pas avoir lieu. C'est tout ce qui nous permet de vivre", regrette Patrick Mariette. "On a de la chance d'avoir _des partenaires qui nous fournissent des équipements_, je les en remercie chaudement, mais ce n'est pas du sonnant et du trébuchant qui arrive", confie Jérôme Dupouvoir. Des petits clubs qui devraient donc retrouver leurs habitudes dès le 16 février, selon le calendrier présenté par le gouvernement.