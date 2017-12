Le ministre de l’Éducation a promis de bannir les téléphones portables des écoles et des collèges dès la rentrée 2018. A Auxerre la mesure fait bondir les parents et beaucoup de collégiens, mais certains y voient tout de même des points positifs.

Auxerre, France

C'est une mesure qui fait réagir devant les portails des écoles et des collèges : l'interdiction des portables dès la rentrée 2018. Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer l'a annoncé dimanche. Jusqu'ici, les mobiles étaient seulement bannis des salles de classe.

Plusieurs parents stationnent devant le collège Denfert-Rochereau à Auxerre. Pour eux l'interdiction du portable est impensable, car il permet de maintenir un lien : "il peut y avoir des changements au niveau des horaires", pointe Khalid, père d'une adolescente. "Il y a quinze jours ma fille a eu un professeur absent, et c'était bien que je sois prévenu." Et pour Jérôme, il suffirait simplement d'installer des brouilleurs,car l'interdiction des portables est trop complexe à mettre en place : "on est en train de nous dire qu'il faut mettre des casiers, qu'il va falloir fouiller les enfants..."

"J'arrive bien à me débrouiller sans !"

Pas de surprise, la majorité des collégiens fait la grimace quand on prononce les mots "portable" et "interdire" dans la même phrase. Mais certains sont en faveur de l'interdiction, pour une question de sécurité : "ici il y a plein de vols de téléphones, comme ça il n'y aurait plus ce problème", avance un élève. Lucas va même plus loin en dénonçant l'hypocrisie de ses camarades : "Moi je n'ai pas de portable et j'arrive bien à me débrouiller sans", lâche-t-il sous le regard désapprobateur des autres. "Un téléphone maintenant n'est plus un téléphone, ils n’appellent pas avec."

Effectivement, de l'aveu de beaucoup, les smartphones servent surtout à surfer sur les réseaux sociaux. Que ce soit pendant, ou en dehors des cours.