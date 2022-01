Interdiction des spectateurs debout : un "coup de massue" pour les clubs de foot sarthois

Depuis le début de la saison, le football club Saint-Saturnin-La Milesse accueillait régulièrement près de 300 spectateurs... Mais avec le décret du 31 décembre interdisant les spectateurs debout, au moins jusqu'au 23 janvier, la jauge sera bien plus réduite regrette le président Simon Acosta : "A La Milesse, on doit avoir 200 places environ. Mais pour la phase retour, on devait retourner à Saint-Saturnin et là on a seulement 60 places. Donc pour les terrains d'honneur, c'est délicat... Et puis au lieu d'avoir des personnes réparties un peu partout autour du terrain, avec de l'espace entre les groupes, on va devoir entasser tout le monde au même endroit ? On a parfois du mal à voir la cohérence."

Le plus compliqué reste toutefois pour les jeunes, qui jouent tous sur des terrains d'entraînement. Donc sans aucune tribune : "Comment va-t-on pouvoir expliquer aux parents qu'ils ne peuvent pas rester pour voir jouer leurs enfants, même s'il sont masqués, et qu'ils laissent de la distance entre eux ? Alors est-ce que si les gens viennent avec leur siège, ça passe et on peut contourner le problème ? Je ne sais pas..." Difficile également dans ce cas de maintenir le lien avec les familles et entre toutes les composantes du club.

Pour certains, ça veut plus personne du tout

Après déjà deux saisons tronquées et l'imposition de contraintes lourdes à gérer comme le pass sanitaire, les clubs espéraient pouvoir repartir de l'avant. Mais après une nouvelle fermeture des buvettes, déjà, en décembre, cette nouvelle mesure sonne comme "un coup de massue" pour nombre d'entre eux, qui vont tout simplement se retrouver privés de public. "Chez nous, il n'y a rien du tout, on n'a qu'une toute petite tribune où il faut être debout donc ça veut dire plus personne", déplore Jérôme Naslé, président de l'étoile sportive Sainte-Osmane, près de Saint Calais.

Sans compter la lassitude face au fait de devoir faire la police : "C'est déjà compliqué pour nous et en plus, il va falloir se faire mal voir en refusant des gens que l'on connaît tous, parce que chez nous le public c'est la famille, les amis..." Au-delà de ça, les plus petits clubs craignent tout simplement que cette mesure, si elle venait à durer, ne vienne définitivement les condamner, alors qu'ils sont déjà très impactés humainement et financièrement explique Jérôme Naslé : "La fermeture de la buvette, toutes nos soirées dansantes, nos lotos qui ne peuvent plus avoir lieu, tout ce qui fait rentrer de l'argent n'existe plus. Donc si en plus on se coupe de tous les gens qui nous suivaient encore, je crains pour la pérennité de nos associations." Pour beaucoup de clubs, le manque à gagner se chiffre d'ores et déjà en milliers d'euros.