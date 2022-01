Interdiction du CBD : à Bayonne, certaines boutiques continuent leurs ventes, sûres d'être dans leur bon droit

Les joints légaux et les infusions au cannabis "light", c'est terminé ! Un arrêté paru vendredi 31 décembre au Journal Officiel interdit la vente de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, la détention et la consommation de CBD (cannabidiol), la molécule non psychotrope du cannabis, prisée des consommateurs pour ses vertus relaxantes. La vente de plants et la pratique du bouturage sont également interdites. Pour autant, toutes les boutiques qui vendent du CBD et des produits dérivés n'ont pas baissé le rideau ou fait une croix sur ce qui représente une majeure partie de leur chiffre d'affaires.

Jusqu'à 80% du chiffre d'affaires de certaines boutiques

Sur le panneau devant sa boutique CBD'eau, dans le centre ville de Bayonne, David Irazoqui n'a rien enlevé de la liste des produits en vente. "Fleurs, huiles, cosmétiques, boissons, confiseries, alimentation et produits à base de chanvre naturel", énumère-t-il. Depuis vendredi, il n'a plus le droit de vendre les fleurs, certaines boissons, certaines confiseries et produits d'alimentation, puisque les infusions sont interdites aujourd'hui. Cela représente 60 à 80% de son chiffre d'affaires, et il en a 5 000 euros en stock. La survie de son magasin pèse bien plus lourd que la peur du képi.

Ils peuvent débarquer dans deux minutes, m'interpeller, prendre mes produits et me mettre en garde à vue - David Irazoqui, gérant de la boutique CBD'eau

"Aujourd'hui, si on n'a pas ces produits là, on ferme les entreprises, on perd des salariés et on perd des commerces. C'est la fin du petit commerce français du CBD, donc on se mobilise tous contre ça, on reste ouvert et on vendra nos fleurs. L'Union européenne a validé la vente de fleurs et sa libre circulation en France. C'est la loi européenne qui prévaut sur la loi française. On est dans notre bon droit. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je fermer boutique."

Le risque de voir les consommateurs chercher d'autres circuits pour se fournir

Une cliente entre dans la boutique : elle veut tester les infusions... Le produit est interdit, elle l'apprend au moment de passer à la caisse. Le vendeur la met en garde contre les risques encourus : "Je suis susceptible d'aller en prison, et vous pouvez être considérée comme consommatrice". L'avertissement ne la fait pas renoncer : "Si j'étais consommatrice de drogue, j'irais la chercher ailleurs, pas dans un magasin qui a pignon sur rue. Je ne comprends pas trop cette législation, parce que derrière il y a quand même le chanvre, un produit écologique, avec des agriculteurs qui se battent pour le faire valoir."

Mais d'autres boutiques ne prennent pas le risque. Certaines affichaient porte close ce mardi. Pour sa part, High Society CBD, après une journée de fermeture lundi, avait pris la décision de rouvrir, mais pas en totalité. "On m'a demandé de retirer les fleurs de la vente", explique la vendeuse Grace, qui craint de voir ses clients retourner se fournir de l'autre côté de la frontière. "Ce n'est pas que pour le CBD qu'ils vont y retourner, mais pour le THC aussi. Parce que le CBD, c'était aussi une molécule qui aidait à réduire leur consommation. Dommage !"

En attendant des décisions de justice d'ici la fin de la semaine, les professionnels du secteur ont lancé une pétition en ligne.