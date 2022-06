"Interdire le voile dans tous les services publics", une députée RN révèle sa première proposition de loi

Alexandra Masson est nouvelle députée RN dans les Alpes-Maritimes. Elle nous explique les raisons de sa victoire et ses priorités à l'assemblée.

Alexandra Masson est nouvelle députée RN dans les Alpes-Maritimes. Proche de Marine Le Pen, elle compte bien s'investir dans son nouveau rôle de députée de la 4e circonscription. Elle fait partie des trois candidats RN qui ont été élus sur la Côte d'Azur.

Les raisons de sa victoire ? "L'implantation"

Elle explique son succès face à la députée sortante marconiste Alexandra Valletta Ardisson par plusieurs raisons : "Déjà les électeurs de droite sont venus voter. Ça faisait un petit moment. Je pense qu'ils ne votaient plus. Ils se reconnaissaient plus dans un certain nombre de candidats. Je pense qu'on avait des candidats de bonne qualité, très implantés. Ils étaient très présents sur le terrain."

"Le système Estrosi est à bout de souffle."

Elle explique aussi que le maire de Nice et ses proches n'ont pas mobilisé les électeurs "pour deux raisons. La première, c'est qu'à force de slalomer intellectuellement, politiquement, de ne pas avoir de colonne vertébrale politique, je pense que les électeurs s'en rendent compte. Moi, je dis toujours que les électeurs ne sont pas des gens idiots. Les gens qui sont enracinés ne varient pas dans leurs idées, dans leur programme, ou dans leurs alliances. Dans cette élection, ces personnes sont récompensées.

Sa première loi ? L'interdiction du voile dans les services publics

Alexandra Masson va proposer une loi sur le voile : "On m'en parle souvent quand je suis sur le terrain, les gens sont très choqués par ce qui se passe. Je rappelle qu'actuellement, il y a des jeunes dans des lycées, dans des collèges qui font exprès de venir avec des tenues d'islamistes radicalisées. Ce n'est plus possible. Il faut que la laïcité revienne au cœur des services."