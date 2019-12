Interdit à Montpellier, le cirque Médrano s'installe à Vendargues

Vendargues, France

Le cirque Médrano installe son chapiteau à Vendargues (Hérault) à partir de ce jeudi et jusqu'au 5 janvier 2020. Il présente son spectacle de Noel "Aladin et les 1001 nuits". Initialement ce cirque devait s'installer à Montpellier près du Zénith mais le maire de Montpellier a pris un arrêté interdisant la présence de cirque avec animaux sauvages. Le cirque Médrano a donc fait ses valises pour la commune de Vendargues toujours dans la Métropole de Montpellier.

"A Vendargues on à une culture sur les animaux, les chevaux , les taureaux et on accueille toujours avec beaucoup de plaisir tous les cirques. Je comprend le débat mais moi, je suis pas contre les animaux dans les cirques parce qu’il faut faire rêver les enfants. En plus, _dans ce spectacle il n'y a pas d'animaux sauvages maisuniquement des animaux domestiques_" explique Pierre Dudieuzère le maire de Vendargues.

Pierre Dudieuzère maire de Vendargues raconte comment le cirque Médrano a attéri à Vendargues Copier

On ne peut pas interdire les cirques du jour au lendemain. Que deviennent les animaux ? On les envoie chez Spanghero ? s'interroge Pierre Dudieuzère

Pierre Dudieuzère maire de Vendargues estime que "le maire de Montpellier aurait pu laisser un délai au cirque Médrano pour se retourner" Copier

Première représentation ce jeudi à 16h à l'Espace La cadoule à côté de l'hypermarché Leclerc de St Aunès (Hérault)