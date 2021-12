"Intergénéreux" : quand des jeunes rendent visite à des personnes âgées à La Rochelle

Depuis l'an dernier, des jeunes en service civique vont à la rencontre de personnes âgées à La Rochelle. Un programme monté par l'association Unis-Cité, et qui concerne également trois communes de la couronne rochelaise : Lagord, Nieul-sur-Mer et Dompierre-sur-Mer. Objectif : lutter contre l'isolement qui frappe de nombreux séniors. Selon la Fondation de France, la solitude touche 7 millions de personnes. L'intérêt est aussi de susciter des vocations pour les métiers du grand âge, chez des jeunes qui ont choisi le service civique précisément pour réfléchir à leur avenir. Ils sont 12 cette année, âgés de 18 à 19 ans, à participer à ce programme. Un engagement rémunéré 580 euros par mois (pour 30 heures d'investissement hebdomadaire).

L'une de ces visites de courtoisie nous conduit dans un immeuble de Villeneuve-les-Salines. "Vous voulez boire, les jeunes ?" Tournée de limonade chez Emile, bientôt 80 ans... 60 de plus que Marie et Sébastien (18 et 19 ans), le duo de jeunes qui vient le voir chaque mercredi. La rencontre s'est faite via le CCAS de La Rochelle : "Je n'ai pas fait appel à eux, c'est eux qui sont venus, plaisante Emile. Ils ont eu raison ! Je m'emm... ici !"

Lutte contre la fracture numérique

Emile en profite pour raconter sa vie. Sa guerre d'Algérie, les voyages à l'étranger au volant de son camion. "Et eux, ils nous amènent aussi toute la nouveauté. Moi, je ne sors plus beaucoup parce que je n'arrive pas à marcher. Et je m'aperçois que La Rochelle a énormément changé en un rien de temps. Ce n'est d'ailleurs pas toujours très réjouissant." Des balades dans le quartier, voire plus loin, sont d'ailleurs également possible dans le cadre de ce programme "Intergénéreux".

Autre sujet important, la lutte contre la fracture numérique. "L'année dernière, confinement oblige, on a tous dû passer au numérique, rappelle Marion Chabane qui coordonne ce programme pour l'association Unis-Cité. Et ça a été l'occasion pour des jeunes d'aider des personnes âgées à installer des outils de visioconférence, pour qu'elles puissent voir leur famille. De les aider à se débrouiller sur leur téléphone ou leur tablette." L'association cherche aussi à organiser des rencontres entre personnes âgées, autour du "e-bowling", une pratique sportive sur console de jeu video. "Pas pour moi !" promet Emile, qui ne demande pourtant qu'à se laisser convaincre.

Visite de courtoisie chez Emile, avec Marie et Sébastien, en service civique chez Unis-Cité Copier

Nécessaire formation

Cette visite, le retraité l'attend toute la semaine, lui qui ne voit pas sa famille. de quoi donner de la fierté à Sébastien : "de savoir qu'on fait ça pour lutter contre l'isolement, qu'au fond ça fait du bien aux bénéficiaires, c'est ça aussi qui nous motive ! Il y a cet échange qu'on apprécie. Pour moi aussi c'est bénéfique !" Sébastien a pris confiance, lui qui était très timide il y a encore quelques mois, avant de s'engager dans ce service civique. Dont l'un des objectifs est de faire naître des vocations pour les métiers du grand âge.

L'association Unis-Cité entend d'ailleurs dispenser à ces jeunes une formation socle, leur donner quelques bons réflexes, et leur permettre de prendre du recul. Car ces visites sont parfois très engageantes. "Certains retraités ne veulent pas les laisser partir !" souligne Marion Chabane. Il peut y avoir aussi la confrontation avec des décès. Vous êtes retraité, ce programme vous intéresse ? Sachez qu'il reste des places. Une dizaine sont disponibles sur La Rochelle, et une dizaine d'autres sur Nieul-sur-Mer.