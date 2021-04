Une cinquantaine de manifestants se sont réunis ce mardi 27 avril vers 10 heures sur le parking de l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle. Des soignants du syndicat Sud Santé, auxquels sont venus se greffer des gilets jaunes et des intermittents du spectacle.

Intermittents et gilets jaunes aux côtés des soignants de l’hôpital Saint-Louis

Une cinquantaine de manifestants s'est mobilisée devant l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Des soignants du syndicat Sud, venus pour “la défense de l'hôpital public”, explique Christophe Geffré, élu sud-Santé au conseil de surveillance de l'hôpital de l'hôpital de La Rochelle. Selon lui, le Ségur de la santé n’était qu’un “écran de fumée". Le syndicat demande une augmentation des salaires de 400 euros pour tous les personnels hospitaliers.

Cinquante manifestants se sont mobilisés ce mardi 27 avril sur le parking de l'hôpital. - Christophe Geffré

Les soignants ont été rejoints par une trentaine de gilets jaunes et d’intermittents du spectacle venus les soutenir.

Le rassemblement a généré quelques tensions avec la sécurité de l'hôpital. La direction avait donné l’ordre d’interdire tous manifestants étrangers, et ce, à cause du contexte sanitaire.

L'hôpital limite en effet le nombre de personnes autorisées à se rendre dans l'établissement. Il faut être muni d'un justificatif de rendez-vous et d'un justificatif professionnel. Les journalistes n'étaient pas non plus autorisés à rentrer.