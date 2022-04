Internat de prestige : la colère du maire de La Bruère-sur-Loir

La déception et l’agacement du maire de La Bruère-sur-Loir, dans le Sud Sarthe. L'internat de prestige qui devait s'installer dans le château privé de la commune n'a toujours pas ouvert ses portes. La première rentrée scolaire était initialement prévue en septembre 2019 pour les collégiens et lycéens. D'importants travaux de rénovation ont été réalisés sur ce site qui appartenait auparavant à l'association des Apprentis Orphelins d'Auteuil.

Les cuisines, les sanitaires et les dortoirs ont notamment été remis à neuf et aux normes. Le gymnase a été réhabilité. Et un amphithéâtre de 250 places aménagé. Dominique Paquet s'étonne que tout soit laissé en plan sur ce site de 58 hectares. « C’est en train de devenir une friche. L’herbe mesure un mètre de hauteur, partout dans le parc. Il n’y a aucun entretien », constate l’élu. « Je me demande ce qui se passe », s’interroge-t-il.



"Nous sommes dans le noir, nous ne savons rien!"

Ce projet est certes privé (ce n’est pas une initiative de la commune). Mais le maire de La Bruère-sur-Loir s’est beaucoup investit pour faciliter sa réalisation car l’internat doit permettre la création de 40 emplois. « J’ai reçu tous les CV en mairie. J’ai suivi l’opération de près », rappelle Dominique Paquet. « C’est pourquoi je suis en colère », explique-t-il.

L’élu rapporte également que le porteur du projet ne donne aucune suite à ses messages depuis deux ans. « Qu’il se rapproche de nous pour nous dire ce que va devenir le projet ! », interpelle le maire. « Nous sommes dans le noir. Nous ne savons rien du tout », regrette-t-il. L’élu est amer car il avait anticipé des retombées favorables, notamment sur le plan économique, pour son village de 260 habitants.