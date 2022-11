Le internes en colère refusent d'aller dans un désert médical après dix ans de sacrifices

Internes et étudiants en médecine ont manifesté jeudi contre la quatrième année d'internat pour les futurs généralistes. Pour eux, la réforme va aggraver le manque d'attractivité de la profession sans réduire les déserts médicaux.

ⓘ Publicité

Morgane est en 5e année d'études de médecine à Nice. "Attention, je veux lutter contre les mauvais clichés : on fait de neuf à treize ans d'études, on fait beaucoup de sacrifices. Et il y a de la précarité dans nos rangs, une santé mentale altérée avec beaucoup de dépressions. On ne comprend pas cette réforme d'une année supplémentaire à faire dans des zones de déserts médicaux quand on a déjà fait neuf ans d'études, on termine à l'âge environ de trente ans. On sait qu'il y a des manques de médecins en France. Dire qu'on ne veut pas, c'est faux."

La vie personnelle, c'est important

"Mais dans les vallées, il n'y a pas forcément de collège, pas de lycée et nous, on veut fonder une famille. Les étudiants veulent être proches des services publics et de leurs familles, dans la semi-ruralité. La vie personnelle c'est important. La plupart des généralistes font beaucoup d'heures. On veut aussi travailler dans des maisons de santé, en équipe avec d'autres professions de santé."

Morgane assure disposer de 250 euros de revenus par mois et "85% des étudiants dépendent de leurs parents, un quart des étudiants ont pensé arrêter au cours de leurs études".

Jeudi, les étudiants de l'université de médecine de Nice ont manifesté place Masséna. Sur les pancartes on pouvait lire "Moins bien payé qu'un parcmètre", "Adieu mes rêves", "Étudiants mal formés, patients mal soignés", ou "Futurs médecins, pas des larbins". Ils assurent vouloir poursuivre leur mouvement.

À lire aussi Les étudiants en médecine de Nice se mobilisent contre une réforme de leur diplôme