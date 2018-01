Alors que les opérateurs privés ne sont intéressés que par les zones très urbanisées (Bordeaux Métropole et Libourne), le conseil départemental de la Gironde et le syndicat mixte Gironde Numérique lancent un chantier de 650 millions d'euros pour déployer la fibre dans toutes les zones rurales.

C'est un projet à 650 millions d'euros. Le conseil départemental de la Gironde veut permettre à tous les habitants de pouvoir surfer sur Internet grâce à la fibre optique. Les opérateurs n'étant intéressés que par l'agglomération bordelaise et par la ville de Libourne, toutes les autres communes devraient être équipées d'ici moins de dix ans grâce à ce plan baptisé "haut méga". Le lauréat de l'appel d'offres est révélé ce jeudi.

Un chantier d'une dizaine d'années

"C'est un plan très ambitieux, explique Jean-Luc Gleyze, le président du département. Il s'agit de déployer 23.500 kilomètres de fibre optique. Nous espérons toucher le maximum de foyers d'ici au maximum dix ans et peut-être moins". Le département et les communautés de communes rassemblés dans le syndicat mixte Gironde Numérique ont décidé de prendre la main et de lancer l'appel d'offres auquel ont répondu six opérateurs. "Il ne faut pas laisser de Girondin sans Internet de qualité, poursuit Jean-Luc Gleyze, car c'est ce qui favorise l'implantation des entreprises et l'installation des populations dans les territoires ruraux".

410.000 foyers devraient être raccordés

L'objectif est de résorber le déséquilibre entre les différents secteurs du département. D'ailleurs, le chantier débutera dans plusieurs zones de manière simultanée. "C'est un peu la double peine pour ceux qui habitent à l'extérieur de la Métropole, estime Matthieu Rouveyre, le 1er vice-président du syndicat mixte Gironde Numérique. Ils ont des difficultés de déplacement et sont en plus abandonnés par les opérateurs alors qu'Internet est devenu essentiel dans notre vie quotidienne. Nous voulons gommer cette inégalité".