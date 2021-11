Internet dans le Vallespir : la colère des clients après une nouvelle panne

"Ça bug et c'est la quatrième fois en 10 jours", s'agace Raphaël, un habitant du Boulou (Pyrénées-Orientales). Encore une fois ce mercredi 10 novembre, sa box internet n'a aucun signale. C'est le cas d'une dizaine de voisins dans sa résidence et encore plus de clients fibre dans la commune. Une situation qui ne peut plus durer non plus pour les commerçants rencontrés.

Une vraie galère

Dans son salon, Raphaël a réuni les riverains touchés par la panne internet. " Il n'y a pas que nous, il y a tous les voisins. Les petits vieux ou les gens en télétravail, ils font comment ? Et quand on téléphone chez Free, ils nous disent d'envoyer un mail... !" Depuis le début de la semaine, certains habitants du Vallespir ne peuvent plus surfer sur Internet, regarder la télé ou même téléphoner. Une situation trop habituelle dans la zone puisque fin octobre, la coupure d'un câble avait privée plusieurs communes de connexion pendant plusieurs jours.

Sans Internet, on ne peut rien faire ! - Brigitte, habitante du Boulou

C'est le cas de Brigitte qui raconte la nouvelle organisation à la maison. "Nous avons descendu l'antenne portable pour pouvoir capter la télévision, comme avant", plaisante la retraitée. Sauf que la cliente de Free ne plaisante pas vraiment quand il s'agit d'internet. " Je suis en train d'acheter une maison avec mon mari. Avec cette panne, on ne reçoit rien, et on ne peut pas non plus envoyer les documents. Sans Internet, on ne peut rien faire !" Une galère que constate le gérant de la boutique d'informatique dans le centre du Boulou. "Des clients me demandent de vérifier leur matériel informatique. Sauf que le problème, c'est la ligne pas l'ordinateur ".

Une perte de client

Le bureau de Poste du ville est concerné par ces problèmes de connexion. À l'accueil, on reconnaît que depuis quelques jours ce n'est pas toujours simple de fonctionner à cause du réseau. Une situation encore plus laborieuse du côté de la boulangerie. Sandrine Dubois, la gérante, est très en colère contre son opérateur.

"C'est un manque à gagner! Les gens m'appellent pour des commandes et comme ça fait deux jours que je n'ai pas de téléphone, je perds des clients. J'ai le même problème avec le TPE (terminal de paiement NDLR). Les clients que je connais, je peux faire une note, et ils reviennent payer plus tard, mais les clients de passage repartent faute de liquide. C'est une vraie perte d'argent pour nous," s'énerve la gérante.

C'est réparé, mais ...

Du côté d'Altitude Infra, l'opérateur qui gère le réseau du département, la ligne aérienne coupée en début de semaine a été réparée à 16h ce mercredi. Faux, répondent certains clients sur les réseaux sociaux. Vers 20 heures, la connexion était toujours coupée chez de nombreux habitants.