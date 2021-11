Internet : des députés proposent d'obliger les fabricants à intégrer un contrôle parental par défaut

Des députés de La République en marche ont déposé le 3 novembre une proposition de loi pour obliger les fabricants d'ordinateurs, smartphones et autres objets connectés à installer par défaut un système de contrôle parental sur leurs appareils, rapporte France Inter ce vendredi.

Et si le contrôle parental était installé par défaut sur les ordinateurs, tablettes et smartphones de vos enfants ? C'est ce que proposent des députés de La République en marche. Ils ont déposé le 3 novembre une proposition de loi pour obliger les fabricants à aller dans ce sens, rapporte France Inter ce vendredi. Le texte prévoit en outre de proposer à l'utilisateur l'activation de ce contrôle parental dès la première mise en service de l'appareil. Il inclut également un contrôle du bon respect de cette obligation par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et l'harmonisation de ces fonctionnalités "afin de garantir un même standard de qualité à tous les foyers".

"Installer un contrôle parental reste encore aujourd'hui trop compliqué", a justifié Bruno Studer, député LREM du Bas-Rhin, à l'origine de cette proposition de loi qui vise surtout "à encourager l’usage du contrôle parental". "Il y a trop peu de parents qui s'en saisissent et, parmi les parents qui ne s'en saisissent pas, il y a une surreprésentation des catégories sociales les plus défavorisées : ce sont celles qui manquent de connaissances techniques pour manipuler ces outils", a-t-il ajouté.

Les fabricants réticents

Le texte sera probablement examiné en janvier à l’Assemblée et en février au Sénat ce qui, en cas d'adoption, ferait de la France une pionnière en matière de protection des enfants sur les appareils électroniques. Toutefois, selon Bruno Studer, plusieurs fabricants se disent réticents à mettre en place ce type de dispositif uniquement pour la France. "La question des écrans n'est pas une question française : on est là face à un problème global, donc j'espère que la proposition de loi va pouvoir faire avancer les choses", a-t-il rétorqué.

Les fournisseurs d'accès internet sont aussi dans le viseur d'associations de protection de l'enfance. Début septembre, deux d'entre elles, e-Enfance et La Voix de l'enfant, avaient assigné en justice SFR, Orange, Bouygues Télécom, Free, Colt Technologies Services et Outre mer Télécom pour obtenir le blocage de plusieurs sites pornographiques, jugés trop accessibles aux mineurs. Si le code pénal interdit d'exposer les mineurs à des photos et vidéos pornographiques, de nombreux sites ne vérifient pas l'âge des internautes, se contentant au mieux de leur demander de cocher une case affirmant qu'ils sont majeurs. Saisi en référé, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté leur demande début octobre.