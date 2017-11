Internet facile pour les ainés

Une start-up de St Marcellin sort une nouvelle version simplifiée d'une tablette pour le troisième âge.

C'est une SS2I qui existe depuis 30 ans et qui travaille depuis 10 ans avec des maisons de retraites. Confronté au besoin de communiquer avec ses beaux parents vieillissants et éloignés, François Pernice a noué un partenariat avec le fabricant de tablettes ACER et conçu une interface très facile d'usage pour les aînés.

Il s'agit de permettre aux personnes qui ne connaissent rien à internet de pouvoir regarder les photos que leur envoient leur enfants, de pouvoir lire des messages, de savoir à quelles heures prendre ses médicaments. Et pour les familles qui sont parfois loin de savoir que l'ainé va bien et a pris ses médicaments. Et tout cela en effleurant une seule touche sur l'écran.

Prix de la tablette, avec l'interface: 289 euros