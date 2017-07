L'internet haut débit en 2020 promis par E. Macron, Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire) n'y croit pas

Emmanuel Macron a annoncé le lundi 17 juillet "une couverture de la France entière en haut et très haut débit d’ici à la fin de l’année 2020". Une annonce "pas crédible" juge-t-on à Chouzé-sur-Loire, petite commune de l'ouest-tourangeau, qui vit en zone blanche.

Emmanuel Macron a fait une annonce qui a fait tendre l'oreille aux petites communes le lundi 17 juillet, surtout les oubliées d'internet. Le Président de la République a promis "une couverture de la France entière en haut et très haut débit d’ici à la fin de l’année 2020" devant la Conférence nationale des territoires réunie au Sénat. Une annonce qui aurait pu faire bondir de joies certains élus, mais "chat échaudé craint l'eau froide", comme par exemple à Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire).

Chouzé-sur-Loire, l'exemple même de la fracture numérique

Dans cette commune de l'ouest-tourangeau de deux mille habitants, les plans "numérique" et les annonces politiques sont maintenant prises avec distance, et pour cause, une partie de la commune est en zone blanche. A Chouzé-sur-Loire, il n'y a qu'un câble en cuivre qui arrose en haut-débit le cœur de la commune. 2 Mégas aux portes de la mairie, 1 Méga à seulement 500 mètres, et à 1 kilomètre, il ne reste plus que 512kilobits, un débit qui faisait rêver il y a 20 ans et qui aujourd'hui ne sert à presque rien. "Ma fille est installée au Canada. On essaye de se parler via Skype, mais ça coupe tout le temps" explique Cécile qui habite à peine à un kilomètre de la mairie. "Pour le replay des chaînes de télévision, ça ne marche jamais" poursuit-elle.

Aller sur internet, ça devient un calvaire. José, un habitant de Chouzé-sur-Loire

Cécile et son mari font partis du quart de la population de Chouzé-sur-Loire qui manque de débit internet, ou qui n'en a pas. Et ici, on ne se fait guère d'illusion sur la promesse d'Emmanuel Macron d'apporter le haut-débit d'ici 2020. Pour Philippe Jamet, "2020, ce n'est pas tenable. Le délais est impossible à tenir" pour cet adjoint en charge justement du numérique. Un plan de couverture internet a été engagé par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire au début de l'année 2017. Il court jusqu'à en 2023, pour un budget de 240 millions d'euros. "Les appels d'offres sont en cours, on en peut pas aller plus vite" assure Philippe Jamet.

Chouzé-sur-Loire en haut débit en 2023 alors qu'une grande partie de la Touraine sera déjà en fibre optique

Chouzé-sur-Loire aura donc une couverture en haut débit en 2023, soit dans six longues années. "C'est une éternité" dénonce une partie des habitants qui a signé une pétition (220 signatures) pour dénoncer cette situation. La commune sera en effet équipée en 2023, alors qu'une grande partie de la Touraine sera alors passée à la fibre optique. Chouzé-sur-Loire, doublement puni, puisque le téléphone portable passe également très difficilement, faute d'émetteur sur la commune.