Internet : la colère d'habitants rochelais sans fibre optique depuis un mois

140 habitations du quartier St-Eloi à La Rochelle, n'ont plus d'internet à haut débit depuis le 27 avril. La fibre optique ne fonctionne plus. Les habitants n'ont pas d'informations claires. La colère monte. Un rassemblement en ville devant les boutiques de fournisseurs d'accès est envisagé.

Plus d'internet pendant un peu plus d'un mois. A l'ère du télétravail, de la télévision par la box et parfois du téléphone, cela peut, admettons-le, devenir vite invivable. Ce retour à l'âge de pierre, des habitants du quartier Saint-Eloi à La Rochelle le vivent depuis le 27 avril. La fibre optique ne fonctionne plus. Pas même pas intermittence, non ... plus rien. Les habitants ont évidemment chacun appelé leur fournisseur d'accès internet. Au bout du téléphone, un salarié d'une plate-forme d'appel qui prend note, mais derrière rien de concret pour ces "sans internet fixe".

Local technique pour la fibre optique dans le quartier Saint-Eloi à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Des jeunes avaient fait un feu dans un local technique

La situation s'est déjà malheureusement présentée un an avant au printemps 2020. La cause là était bien établie. Des jeunes avaient fait un feu dans un local technique quelques rues plus bas. Là, le problème semble plus profond. Pour Julien un des habitants concernés "j'ai croisé quelques techniciens qui se sont rendu à ce local, visiblement, cela est très mal câblé. Un véritable "spaghetti" de fils. Parfois de nouveaux abonnés à la fibre ont juste récupéré la fibre d'un autre habitant. Des clients débranchés sauvagement."

Câblage internet pour la fibre optique dans un local technique au quartier Saint-Eloi. © Radio France - Gérald Paris

Excédés par un manque de réponse rapide, et de considération de leur fournisseur internet, les habitants ont déjà placardé des affiches un peu partout dans le quartier, dénonçant cette situation scandaleuse.

Affiche dans le quartier Saint-Eloi de La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Pour faire bouger un peu les choses, ces habitants vont se retrouver ce mercredi à 19 heures pour une réunion en plein air. Ils envisagent de mener quelques actions chocs pour arriver à débloquer la situation. Un rassemblement au centre-ville de La Rochelle devant les boutiques des fournisseurs internet concernés est envisagé. Ces fournisseurs, contactés par nos soins, ne nous donnent pas plus de réponse pour l'heure. Même réponse qu'aux abonnés, "votre dossier est étudié, nous reviendrons vers vous"