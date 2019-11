Intervention périlleuse pour changer de poteaux de téléphone dans le cirque de Navacelles

Saint-Maurice-Navacelles, France

Orange vient de réaliser une opération exceptionnelle de maintenance dans le Cirque de Navacelles. Pour assurer la desserte de la commune de Saint-Maurice-Navacelles, onze vieux poteaux en bois ont été remplacés par des poteaux métalliques. Pour protéger les oiseaux, ils ont tous été obturés à leur sommet.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le Grand Site de France du Cirque de Navacelles exige des autorisations particulières pour réaliser ces travaux. Il faut notamment intervenir dans le respect de la biodiversité exceptionnelle du site.

En raison des conditions d’accès très difficiles, ces travaux ont nécessité le recours à du matériel inhabituel sur un chantier de télécommunications : des cordistes, solidement harnachés, utilisant des tyroliennes, ont réalisé ces travaux. Les récentes précipitations ont généré des éboulis rocheux exigeant de renforcer la sécurité aux abords du chantier.

Compte tenu de la topographie et des contraintes de distance imposées par la technologie "cuivre", la desserte filaire, aérienne, (à l’aide de câbles et de poteaux) était la seule option possible. La dissimulation souterraine des câbles était exclue.

Avec le déploiement futur de la fibre optique, insensible aux distances, d’autres parcours, parallèles à la route, plus longs, pourront être envisagés.

