INTERVIEW - Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, est en Haute-Loire ce jeudi

Le ministre de l'Agriculture est en Haute-Loire ce jeudi. Julien Denormandie doit arriver en fin de matinée au lycée agricole Georges Sand d'Yssingeaux. Il se rendra ensuite à l'abattoir d'Yssingeaux, qui va recevoir une aide de l'État dans le cadre du plan France Relance : 400 000 euros pour se moderniser et acheter de nouvelles machines. Le ministre finira la journée par la visite d'une exploitation laitière à Vernassal puis dans l'entreprise Sabarot-Wassner, qui conditionne, entre autres, les fameuses lentilles vertes du Puy. Avant ce déplacement, Julien Denormandie a répondu aux questions de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Vous vous rendez à l'abattoir d'Yssingeaux, pourquoi cet abattoir en particulier ?

Parce que les abattoirs sont très importants pour nos territoires. Les Français demandent beaucoup de produits locaux et notamment de la viande issue de nos élevages locaux. Mais si, en parallèle de nos élevages, vous n'avez pas un tissu d'abattoirs sur notre territoire, il n'est pas possible de faire ces productions locales. Et en parallèle, on sait que dans les abattoirs, on a des défis très importants pour améliorer le bien-être des animaux, pour les moderniser et continuer à les développer. Et dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement investit massivement aux côtés des collectivités locales pour moderniser les abattoirs, par exemple sur cet abattoir d'Yssingeaux, le plan France Relance va investir plus de 400 000 euros aux côtés des acteurs du territoire pour continuer à améliorer cet outil de production.

C'est un abattoir qui est géré par une société d'économie mixte qui regroupe cinq communautés de communes. C'est vers ce modèle d'abattoirs locaux qu'il faut tendre ?

Finalement, on a vraiment le symbole de cet abattoir localisé dans un territoire et permettant de faire ses circuits-courts et de développer ses productions locales. Moi, j'y crois beaucoup. Ces abattoirs, faut pas se leurrer, ils font face à un défi. Ils gagnent très peu d'argent et on leur demande d'améliorer encore leurs actions, le bien-être des animaux à l'intérieur, etc. Mais quand vous gagnez peu d'argent et qu'en même temps on vous demande d'investir, parfois c'est très compliqué. Donc l'action que j'ai décidé de mettre en œuvre, c'est d'investir massivement dans ces abattoirs. Songez qu'à l'échelle nationale, c'est 115 millions d'euros investis dans plus de 150 abattoirs, dont celui d'Yssingeaux, mais celui aussi de la communauté d'agglo du Puy-en-Velay.

Il y a encore eu ce scandale la semaine dernière, révélée par une nouvelle vidéo de l'association L214 dans l'abattoir Bigard du Cuiseaux, en Saône-et-Loire. C'est à l'État de financer la modernisation de ces abattoirs, il n'y a pas d'autres solutions ?

L'État doit être aux côtés des abattoirs pour investir. Mais il faut aussi être très ferme sur les contrôles. On les renforce parce qu'ici ou là, vous avez des défaillances, vous avez des "non-conformités." Il faut absolument pouvoir y remédier pour voir sévir lorsque c'est nécessaire, précisément pour ne jamais jeter l'opprobre sur toute une profession. Depuis que je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, il y a à peu près sept abattoirs dont j'ai suspendu l'activité, sept abattoirs sur à peu près un millier. Ça montre que beaucoup font très bien le boulot, le font avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination et jamais le comportement de certains ne doit jeter l'opprobre sur l'action de tous. C'est très important.

Il faut aussi insister sur le bien-être animal. Vous évoquez notamment le renforcement de la formation dans l'enseignement agricole. C'est pour ça que vous allez aussi dans un lycée agricole ?

Je pense que ces lycées agricoles sont une véritable chance pour notre pays. J'irai dans le lycée agricole George Sand, qui est un lycée agricole où on voit qu'il y a toute une partie de notre jeunesse qui s'intéresse à ces métiers du vivant, qui s'intéressent à ces métiers de l'agriculture, de l'alimentation. C'est quelque chose d'incroyablement nécessaire parce qu'un agriculteur sur deux part à la retraite dans les cinq à dix prochaines années. Et si on veut être souverain dans notre alimentation, il faut qu'on ait des femmes et des hommes qui produisent cette alimentation, donc des agriculteurs, les personnes qui travaillent dans la chaîne agroalimentaire. Ces enseignements agricoles nous permettent justement d'assurer cette souveraineté alimentaire. Donc, moi, je les soutiens fortement. Je suis ministre de l'Éducation agricole, je pilote cet enseignement et je le fais avec beaucoup de conviction parce que c'est une chance encore une fois pour notre pays et d'ailleurs, je dis à tous les parents qui nous écoutent : renseignez-vous sur cette beauté qu'est l'enseignement agricole. Aujourd'hui, vous avez le plein emploi, vous avez des métiers fabuleux et vous avez des métiers très innovants.