Interview : Léopold Eyharts: "j'étais petit quand les hommes ont posé le pied sur la lune... j'étais au Pays basque"

C'était il y a 50 ans ! La mission Apollo 11 avait décollé le 16 juillet 1969. Neil Armstrong et Buzz Aldrin avaient aluni le 20 juillet en utilisant le module lunaire, quelques heures plus tard Amstrong pose son pied (gauche) sur la surface de la lune, il est alors 3h56 en France ce 21 juillet 69.

Pays Basque, France

«Houston, ici la base de la Tranquillité. L’Aigle a aluni» affirme Neil Armstrong. Nous sommes le 20 juillet 1969, il y a 50 ans. Le module Eagle Apollo 11 vient de se poser sur le premier satellite de la Terre, la LUNE, après quatre jours de voyage.

Neil Armstrong pose son pied sur la Lune : "c'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité" déclare l'astronaute, message entendu par 450 millions de terriens !

L'Homme et la Lune © Maxppp - DR

J'étais petit mais assez grand pour comprendre

Tout un pan de l'Histoire qu'a suivi à l'époque un petit garçon, originaire du Pays basque, le biarrot Léopold Eyharts ancien élève du lycée Villa-Pia de Bayonne et du lycée Louis-Barthou de Pau et qui depuis est devenu spationaute à son tour.

Il a participé à la mission franco-russe Pégase à bord de la station spatiale russe Mir. En 1969, il avait une dizaine d'année, il était dans la maison familiale à Biarritz lorsque "l'homme a marché sur la Lune", bien qu'il se soit un peu endormi devant le petit écran du salon, il se souvient, il nous le raconte, Léopold Eyharts :

Léopold Eyharts raconte ces 20 et 21 juillet 1969 (...) l'Homme et la Lune Copier

Léopolds Eyharts spationaute à l'Agence Spatiale Européenne à l'ESA, avait aussi participé à une mission de près de deux mois à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Sa dernière mission date de 2008, aujourd'hui il participe aux missions actuelles sur l'ISS mais en soutien uniquement. Il fait parti de ceux, qui sont partis dans l'espace mais qui restent au sol désormais, atteint par la limite d'âge.

"Je viens en soutien aux supports des opérations en temps réel. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre beaucoup de choses depuis, car lorsque l'on est astronaute, on voit les choses d'un certain côté, mais on ne sait pas tout ce qu'il se passe sur terre pour préparer et soutenir ces missions qui continuent de se dérouler". "Cela fait vingt ans maintenant que l'on exploite l'ISS et on espère encore continuer pendant une dizaine d'années" conclue Léopold Eyharts tout en nous confiant "qu'il aime revenir de temps à autre au Pays basque..."