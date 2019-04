TÉMOIGNAGE - Soulagé, Marc Couturier, le sculpteur qui a conçu la croix en or de Notre-Dame est originaire de Côte-d'Or

"Elle resplendit dans le chaos," la croix en or du chœur de Notre-Dame de Paris continue de briller sous les décombres. L'oeuvre s'y trouve depuis 1995, elle a été conçue par un artiste bourguignon, Marc Couturier né à Mirebeau-sur-Bèze. Retrouvez l'entretien exclusif avec l'artiste.

La croix de Marc Couturier et sa gloire, saines et sauves après l'incendie à Notre-Dame de Paris

Aujourd'hui, Marc Couturier habite à Paris, après avoir grandi à Mirebeau-sur-Bèze en Côte d'Or où il est né en 1946, puis en Saône-et-Loire. C'est en 1995 qu'il a gagné un concours pour sculpter cette croix, installée au chœur de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Croix qui a survécu à l'incendie ce lundi soir, retrouvez ses explications et réactions.

Les anges du feu n'ont cessé de combattre

Le coeur de #Paris n'a pas cessé de battre



La Croix illumine #NotreDame du Monde



Unissons nos forces dans l'élan du devoir

Réveillons nos âmes de bâtisseurs d'espoirs



Quelle est l'histoire de cette croix ?

"La croix n'est pas seule, elle est surmontée d'une autre oeuvre, qui représente une gloire (ornement sous forme de rayonnement, ndlr). Il y avait jusqu'au XIXème siècle une gloire baroque qui était de Robert Decotte qui a été détruite en 1865, moment où Viollet-le-Duc a remis le chœur en style gothique. A partir de ce moment là, il n'y a plus eu de croix dans le chœur de Notre-Dame, mais une descente de croix sans croix : une Pieta. Cette Pieta fait partie d'un dispositif qui s'appelle le vœu de Louis XIII, on le voit sur les photos : une pieta, à droite le roi Louis XIII offre sa couronne à la vierge et à gauche Louis XIV qui a l'air stupéfait.

En 1995, il y a eu un concours que j'ai gagné pour construire cette croix. Un an plus tard on a installé la gloire toujours présente."

À l'intérieur de Notre-Dame de Paris, au cœur des décombres et des gravas, la Croix est là. Debout. Elle semble intacte. Douloureuse et lumineuse à la fois. Victorieuse du mal. Pas loin, Marie est là,sa statue en témoigne toujours

En Côte-d'Or, on trouve des vitraux de Marc Couturier à Oisilly, au sein de l'Eglise Saint-Léger depuis les années 1990. Une partie de la famille de l'artiste s'y trouve encore.