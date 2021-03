INTERVIEW - Marlène Schiappa : "c'est grave ce qu'il peut se passer dans les écrans de nos enfants"

Ce jeudi, dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission, Willy Rovelli recevait Marlène Schiappa pour parler du harcèlement, sous toutes ses formes et notamment du harcèlement scolaire.

Création du Comité des Parents contre le Harcèlement

La Ministre a lancé ce mardi un comité des parents en partant d'un constat simple : "il y a de plus en plus d'harcèlements et de violences entre jeunes et les parents ne sont parfois pas bien outillés pour savoir comment réagir". Le but est l'accompagnement de la famille des victimes mais aussi des auteurs avec, pour finalité, la création d'un guide à destination des parents afin de déceler ces comportements et réagir. Une initiative renforcée par des outils très concrets : "j'associe à cette démarche la police et la gendarmerie qui travaillent sur la prévention de la délinquance juvénile avec la création d'une grille d'évaluation du danger pour le harcèlement".

Une nécessité face à une actualité violente comme la mort d'Alisha, tuée par deux camarades d'école, dans un contexte impliquant les réseaux sociaux : "comment imaginer tuer un autre enfant, de sang froid à 14 ans ? La police et la gendarmerie me disent qu'il y a de la délinquance à partir de 11, 12 ans". Le mot d'ordre lancé par la ministre : "intéressez-vous à ce qu'il se passe dans le téléphone de votre enfant ! Regardez les derniers SMS envoyés, regardez les applications, posez des questions !"

Autre action lancée par la Ministre dans le cadre de ce comité, une circulaire adressée aux préfets pour "leur demander de créer, partout en France, un état-major de sécurité dédié au harcèlement entre jeunes pour mieux quantifier le phénomène et mieux y répondre territoire par territoire. On n'y répond pas de la même manière en Corse, dans le Nord ou en banlieue parisienne".

Je ne suis pas une salope, je suis journaliste

La ministre est aussi revenue sur le documentaire choc "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" qui, malheureusement, ne la surprend pas : "ca fait très longtemps que je dis que dans notre société il y a des domaines considérés comme réservés aux hommes, c'est le cas de la politique ou du sport". Plus grave encore pour Marlène Schiappa, c'est le fait qu'on semble s'habituer : "on considère que ca va avec l'exposition, qu'il y aurait en quelques sortes un tribu à payer". Une exposition qu'elle paye également : "je ne laisse rien passer, je dépose plainte dès qu'il y a injures ou menaces". La ministre a encore récemment déposée plainte.

