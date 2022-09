INTERVIEW - Miss France 2022, Diane Leyre, "très heureuse" de pouvoir revenir en Mayenne

Miss France 2022 en personne pour couronner la nouvelle Miss Pays de la Loire. Diane Leyre sera ce samedi soir à l'espace Saint Fiacre de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne, pour remettre la fameuse écharpe et envoyer l'une des 14 candidates à l'échelon supérieur pour défendre notre région à l'élection Miss France 2023 en décembre prochain. À cette occasion, Miss France 2022 était notre invitée ce vendredi matin. Diane Leyre est revenue sur ses souvenirs, ses conseils pour les candidates et ses passages en Mayenne. Interview.

France Bleu Mayenne : Aucune Miss Pays de la Loire n'a pas été élue Miss France depuis 1994. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseils aux candidates pour remporter ce fameux titre ?

Comme je le fais à chaque fois, c'est mon rôle de grand de les conseiller au maximum. Mais comme d'habitude, j'aurai toujours les mêmes conseils c'est qu'elles profitent du moment parce que c'est vrai qu'une élection ça va extrêmement vite, que ce soit régionales ou Miss France d'ailleurs et que le but de cette expérience c'est surtout qu'elles s'amusent, qu'elles sont belles et qu'elles viennent avec leur histoire, leurs valeurs et qu'elles puissent nous les prodiguer sur scène. On a envie de voir des filles qui s'amusent parce qu'après deux ans de Covid, ça fait du bien de voir des filles avec un grand sourire sur scène, qui sont en fait le meilleur exemple de notre combat féministe. Donc j'ai plaisir à les voir et pour tenter de récupérer la couronne de Miss France, elles doivent tenter surtout de rassembler leur région au maximum. Donc je l'espère que la candidate Pays de la Loire va pouvoir ramener la couronne à la maison, en tout cas j'ai hâte de découvrir qui sera le nouveau visage et je suis sûre que toute la région sera derrière elle pour la soutenir.

Vous êtes beaucoup venue en Mayenne récemment, en tout cas ces derniers mois. Est-ce que vous vous avez un petit attachement pour ce département ?

C'est vrai que j'ai eu de très beaux événements là-bas, le dernier était effectivement au château (château de Lignières, ndlr), lors d'un défilé où j'ai vraiment apprécié pouvoir mettre en avant le savoir-faire français. En tout cas, c'est une région qui est toujours aussi accueillante, c'est là-bas que j'ai vécu ma première élection avec l'écharpe de Miss France, en Vendée, pour les Pays de la Loire mais je suis très fière d'être là. C'est toujours un plaisir d'y être et comme toutes les régions, j'ai un attachement particulier parce qu'elles dessinent mon histoire de Miss France, sur toutes les routes de France et je suis très heureuse de pouvoir y revenir ce samedi soir.

Cette année avec l'écharpe de Miss France est bientôt terminée, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette belle aventure ?

Il y a tellement de choses à retenir que je crois que je serais incapable de les donner comme ça aussi rapidement. Mais en tout cas, il y a des rencontres, il y a des routes parcourues pour découvrir notre beau patrimoine français. C'est à la fois des souvenirs de rencontres, à la fois des souvenirs d'événements, je pense notamment à l'associatif, où j'ai travaillé par exemple avec "Les Bonnes Fées" pour mettre en avant les femmes, le combat des femmes en général. Je pense à un événement que j'ai eu avec l'armée de l'air ou j'ai sauté en parachute avec eux pour mettre en avant les femmes dans l'armée de l'air. Je pense effectivement que monter sur scène avec l'écharpe de Miss France, en fait, ça a été la plus belle année de ma vie parce que chaque jour a été un souvenir différent. Mais je sais que ce n'est que le début de l'histoire d'amour avec les Français.

C'était très sportif finalement cette année, ça ne vous a pas trop fatigué ?

C'est une très grosse année, d'autant plus que maintenant je suis aussi à la radio le matin. C'est aussi un challenge que j'ai voulu faire, d'accepter un métier en plus de Miss France. Mais oui, c'est une année chargée, j'ai des horaires de dingue, je me lève à 4 h du matin, parfois je peux finir à minuit. Mais en même temps, j'adore ce que je fais. Et je crois que quand on aime ce qu'on fait, on prend beaucoup plus de plaisir et on ne voit pas ça comme une obligation, on ne voit pas ça comme quelque chose de fatigant, pas du tout. Parce que je me dis, il faut que t'encaisses et que tu accumules parce que tout ça, ce sera des supers souvenirs et que ça va s'arrêter. Et que quand ça s'arrêtera, on regrettera de l'avoir vécu à 2.000 à l'heure. Finalement, si je dors je loupe des souvenirs donc je préfère dormir plus tard. En même temps, j'ai un trait très caractéristique des personnes extraverties, je puise mon énergie à travers les autres et du coup, à chaque fois que je suis avec les gens, en séance de dédicaces ou en élection, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 18 h parce que ce sont les gens qui me donnent de l'énergie et c'est mutuel. Et je sors de ça requinquée comme jamais.

Dans cette période de sobriété énergétique, de consommation d'eau et d'énergie, est-ce que ça peut être quelque chose que les candidates doivent mettre en avant dans leur profession de foi ou dans leurs engagements ?

Carrément. Mais de toute manière, ce sont à elles de décider de la cause qu'elles vont soutenir. Évidemment, qu'aujourd'hui, c'est un des points importants qu'il faut mettre en avant, mais libre à elles de choisir ce qui les fait vibrer et ce qui les représente le plus. C'est important parce que si demain elles sont élues Miss France, ce sont elles qui pendant un an, passeront ce beau message. On essaie de ne pas les influencer mais évidemment que, quoi qu'il arrive et qu'importe leur cause, c'est important aussi qu'elles fassent passer ce message-là. Elles sont un exemple pour les jeunes.