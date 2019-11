Intoxication au monoxyde de carbone, feux de cheminée : l'hiver arrive, soyez vigilants

Moselle, France

On est plein cœur de l'automne : vous avez sans doute rallumé le chauffage depuis un bon moment maintenant. Mais attention, les accidents peuvent vite arriver ! L'ARS Grand Est met en garde contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone - il y a eu 382 personnes touchées depuis octobre 2018 dans la région, dont deux décès. Cela peut arriver avec des systèmes défectueux, des cheminées mal ramonées ou encore des locaux mal aérés. Et d'autres accidents sont à craindre : "nous avons eu 300 interventions pour des feux de cheminée depuis le début de l'année 2019", explique le commandant Gaël Zimmer, responsable du centre opérationnel du SDIS 57.

Conseil numéro 1 : bichonner sa cheminée

Et l'année n'est pas finie, on attend d'ailleurs une vague de froid dans les prochains jours. Il faut donc "faire preuve de bon sens", poursuit le commandant Zimmer. "Faire ramoner sa cheminée régulièrement", c'est obligatoire une fois par an. Il conseille également d'utiliser "du bois adapté, sec, pas de résineux, ne pas brûler n'importe quoi - la cheminée n'est pas une poubelle - et de ne pas stocker directement à côté de l'insert."

Conseil numéro 2 : faire vérifier sa chaudière, accepter les courants d'air

Les appareils de chauffage, eux aussi, doivent être régulièrement vérifiés, notamment juste avant l'hiver, et "toujours par un ouvrier qualifié". Il faut également penser à "aérer régulièrement les locaux et à ne pas obstruer les ventilations, même si ça crée un petit courant d'air" - c'est le but. Les radiateurs électriques ne doivent pas non plus être recouverts.

Commandant Gaël Zimmer, invité de France Bleu Lorraine Copier

Conseil numéro 3 : détecter les signes

Ce qui doit vous alerter, sur la cheminée, c'est par exemple "un mauvais tirage : vous avez un peu plus de fumée que d'habitude, ou des odeurs particulières dans la pièce", précise le commandant Zimmer. Les premiers symptômes de l'intoxication au monoxyde de carbone, eux, sont "des maux de tête, des nausées, des vomissements." Il faut penser aussi aux détecteurs de fumée, obligatoires, et "aux détecteurs de monoxyde de carbone".

Conseil numéro 4 : savoir réagir en cas de danger

La première des choses à faire, c'est "vite aérer les locaux et les quitter, et puis appeler les secours. Mais ne surtout pas rester dans la pièce concernée." Si on est face à une personne inconsciente, il faut, après l'avoir évacué de la pièce, la placer en position latérale de sécurité", explique le commandant. Et là encore, bien sûr, appeler le 18.