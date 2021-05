Intrusions et agressions répétées, le personnel de l'hôpital Taillegrain à Bourges manifeste

Trois agressions en trois mois selon la direction, des intrusions dans les bâtiments, parfois même dans les chambres des résidents : c'est la situation à laquelle fait face Taillegrain, l'un des sites de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges, situé près de la gare. Ce site qui compte 185 employés accueille 180 résidents permanents dans un EHPAD ainsi que les personnes âgées en soins post-hospitalisation. Lundi 3 mai, une cinquantaine d'employés ont manifesté dans la cour. Ils dénoncent une insécurité grandissante, de jour comme de nuit, et un sous-effectif constant.

Des personnes qui viennent la nuit, se servent dans la cuisine, entrent parfois même dans les chambres. Des agressions du personnel de jour comme de nuit, dans la cour et jusque dans les bureaux. Une situation qu'explique Armelle Paris, secrétaire de la CGT à l'hôpital Jacques Coeur : "Taillegrain est dans un quartier où on a de la misère et je pense qu'on a des gens qui ont trouvé là des bâtiments où ils pouvaient se mettre au chaud, manger quelque chose. Après ça n'explique pas tout." La CGT explique qu'elle a demandé à la direction d'alerter la mairie et la préfecture pour trouver une solution pour ces personnes "sans domicile fixe ou parfois tout simplement dans la misère". La direction affirme être en lien avec la mairie "qui doit renforcer la présence de sa police municipale" assure Florent Verstavel, directeur des ressources humaines.

Il y a des gens qui sont allés voir la médecine du travail pour dire qu'ils refusaient d'aller travailler à Taillegrain tellement ils ont peur.

Ces intrusions répétées génèrent beaucoup d'angoisse chez le personnel : "Quand vous êtes seul dans un bâtiment et que vous vous trouvez face à face avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand vous traversez une cour la nuit pour aller aider la collègue, vous ne savez pas si vous allez tomber... Il y a des gens qui sont allés voir la médecine du travail pour dire qu'ils refusaient d'aller travailler à Taillegrain tellement ils ont peur" décrit Armelle Paris. Cette situation dure depuis plusieurs mois, trois CHSCT extraordinaires ont été convoqués. Depuis la situation a évolué. La direction a renforcé, entre autres, la sécurité des portes et fenêtres, une clôture est en train d'être construite le long de la rue, 16 caméras de vidéo-surveillance ont été commandées et la lumière doit être améliorée dans la cour.

La CGT demande des moyens humains

"La direction a répondu à toutes nos demandes d'un point de vue matériel, reconnaît la secrétaire de la CGT, c'est très bien, mais on demande aussi des moyens humains. Des caméras, ça n'empêche pas une agression d'arriver, il faut quelqu'un pour intervenir." Le syndicat demande la présence d'un gardien ou agent de sécurité 24h/24 et 7j/7 ainsi que la présence de deux aide-soignants par service la nuit. "Aujourd'hui, il n'y a qu'une aide-soignante par bâtiment. Changer une personne âgée est très physique, donc elles sont obligées de quitter leur bâtiment pour s'entre-aider. On ne peut pas laisser des résidents seul plusieurs heures, ni un personnel qui va au travail la peur au ventre" conclut Armelle Paris.

De son côté, le directeur des ressources humaines assure prendre cette situation très au sérieux : "Le site de Taillegrain a toujours été un lieu paisible, entouré d'arbres, avec des bâtiments classées. Cette situation là est inédite... Elle met en cause la sécurité du personnel mais aussi des résident et nous préoccupe" reconnaît Florent Verstavel qui insiste sur l'aspect dissuasif des caméras. "D'un point de vue humain, l'équipe sécurité incendie assiste maintenant à chaque relève du personnel, trois fois par jour. Pour ce qui est d'un gardien 24h/24, cela revient à embaucher six équivalents temps plein et donc à environ 250.000 euros" détaille le DRH en évoquant le budget contraint : "Le financement de ces maisons de retraite sont tripartites. C'est à la fois l'assurance maladie, le conseil départemental et le résident lui même. Donc il y aurait un impact sur le prix de journée du résident. Idem pour le fait d'avoir deux aide-soignants la nuit." Une hausse de prix que ne souhaite pas la CGT : "Il faut que les partenaires débloquent de l'argent, on y revient toujours... l'humain doit primer" regrette Armelle Paris. La direction dit malgré tout entendre ces deux demandes. Elles seront étudiées lors de la renégocation de la convention tripartite, qui n'aura pas lieu avant fin 2021.