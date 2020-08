"Invasion" d'insectes à Bommiers : il s'agirait de coléoptères sans aucun risque sanitaire

On en sait un peu plus sur la présence assez envahissante de ces milliers d'insectes dans un lotissement de Bommiers. Depuis une dizaine de jours, les habitants cohabitent avec ces petites bêtes. On les trouve dans les jardins mais elles arrivent à rentrer dans les maisons. Cédric Lecour, l'un des habitants du lotissement, a contacté plusieurs organismes pour tenter de trouver une solution. Et surtout pour identifier ces insectes. Indre Nature vient d'apporter une réponse, après avoir demandé à un spécialiste.

Une espèce non-invasive et sans risque sanitaire

"Il s'agit du Diachrome allemand qui n'est pas une punaise mais un coléoptère", est-il écrit dans le mail envoyé à Cédric. Il est précisé que ce n'est pas une espèce invasive mais qui est commune dans la région. Elle ne présente aucun risque sanitaire. En revanche, pour expliquer les raisons de cette prolifération, c'est plus difficile. Plusieurs hypothèses sont avancées par Indre Nature :

Ces coléoptères font souvent des migrations en nuées et se sont retrouvés sur le passage des maisons

La recherche d'un abri pour l'automne et l'hiver mais c'est peu probable car ces coléoptères se réfugient derrière l'écorce ou dans la litière des haies

Un effet de la récente canicule ou de l'utilisation de certains pesticides ; les coléoptères seraient en quelque sorte déboussolés

Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience pour les habitants. Sur la page Facebook de France Bleu Berry, d'autres personnes expliquent avoir vécu la même situation.