Invasion de l'Ukraine un an après : témoignages de familles de réfugiés en Béarn et Bigorre

Des réfugiés ukrainiens vivent en Béarn et en Bigorre depuis plusieurs mois. Ils ont dû partir sur les routes de l'Europe après l'offensive menée par la Russie en Ukraine. Les Russes ont lancé une invasion le 24 février 2022 . Ce vendredi 24 février 2023, une matinale spéciale est organisée sur France Bleu Béarn Bigorre pour revenir sur leurs trajectoires, leurs détresses, leurs solitudes et surtout les forces qu'ils déploient pour s'intégrer ici.

France Bleu a donc passé la matinée avec plusieurs familles ukrainiennes logées dans une maison de Pau. Elles sont arrivées en France en mars 2022. D'abord logées à Narcastet, elles ont ensuite trouvé ce logement palois où elles se sont installées et où elles reconstruisent un quotidien. Du premier café du matin à 6h30, jusqu'au départ à l'école ou en cours de Français à 9h, France Bleu Béarn Bigorre a partagé un peu de ce quotidien.

Revivez la matinale spéciale Ukraine de France Bleu Béarn Bigorre

La szarlotka, une charlotte ukrainienne pour le petit déjeuner ! © Radio France - Marion Aquilina

Olga, professeure de musique ukrainienne réfugiée à Pau © Radio France - Marion Aquilina

Olga, sa famille, et Ingrid Baronio de l'OGFA autour du petit-déjeuner © Radio France - Marion Aquilina

"Je voudrais rester ici mais ma mère est restée là-bas"

Alain et Oksana, couple installé à Lourdes, aide plusieurs Ukrainiens © Radio France - Marion Aquilina

De son côté, la préfecture des Hautes-Pyrénées a recensé 400 Ukrainiens à Lourdes. Ils sont arrivés ces derniers mois. Certains ont été accueillis par un couple lourdais, Alain et Oksana, couple franco-russe. Tous les deux ont beaucoup accompagné les Ukrainiens pour les démarches, l'hébergement, l'apprentissage de la langue. Ils aident notamment Vlad, 44 ans, originaire du Donbass. Cet ingénieur électricien travaillait dans une mine en Ukraine.

Vlad est arrivé à Lourdes en septembre et il ne veut pas retourner en Ukraine. Il explique pourquoi : "Dans la région où j'habitais, là-bas tout est très instable. Il y a le front, la ligne de démarcation donc on ne sait pas ce qu'il peut se passer dans les prochains mois. Les Russes peuvent passer et occuper la zone. Mais avec l'aide des Occidentaux, ils peuvent aussi repousser les Russes, libérer les villes au Donbass."

Vlad ajoute qu'il se sent bien ici dans les Pyrénées, il aime beaucoup la douceur du climat, la gentillesse des gens, le respect des lois : "J'aime vraiment vivre ici à Lourdes, je voudrais rester ici mais ma mère est restée là-bas, en Ukraine. J'aimerais vraiment qu'elle soit ici mais elle ne veut pas venir, ne veut pas quitter son pays natal. J'essaie de la convaincre mais pour l'instant elle refuse." Ils échangent via Skype et Telegram, "c'est le plus important, je n'ai que ma mère et elle est le seul lien qui me relie encore à l'Ukraine."

Des cours de français pour avancer

Parmi les autres Ukrainiens qui viennent régulièrement chez Alain et Oksana, il y a Svitlana. Une trentenaire qui découvre avec joie et peine la langue française : "Nous sommes très reconnaissants à la famille d'Oksana et Alain pour leur aide, merci beaucoup !"

La jeune femme poursuit : "J'ai 37 ans, je suis arrivée à Lourdes il y a 10 mois. Maintenant je suis en formation pour apprendre le français, je fais des exercices avec les verbes 'avoir' et 'être', différents temps comme le passé composé, le présent, le futur proche. Le français, c'est difficile pour moi !. Le français et l'ukrainien sont des langues différentes, différents alphabets, tout différent. Après la formation, je vais trouver du travail peut-être. Je voudrais rester en France."

Le risque de dépression

Oksana explique que beaucoup d'Ukrainiens ne vont pas bien et qu'ils ont du mal à en parler. "C'est la dépression constate-t-elle. Ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas quoi faire, se demandent ce qu'ils doivent faire, pour quelle raison ils sont là, pendant combien de temps ça va durer, etc. Certains sont très entourés, on les aide, on leur explique que ça ne va pas durer. [...] Il y en a d'autres qui sont enfermés dans des hôtels, des personnes qui sont déprimées, qui n'y arrivent pas."

Appel lancé à tous les employeurs potentiels

"Je ne peux pas tout faire, j'ai proposé, si je peux je fais, sourit Oksana. Finalement, tout ce qu'il faut c'est un travail, être occupé, se vider la tête. Notre rôle est de les aider, c'est tout." Alain et Oksana demandent à tous les patrons et toutes les entreprises de tendre une main vers ces Ukrainiens, pour leur permettre de trouver ensuite un logement.

De belles amitiés sont nées à Lourdes

Le compagnon d'Oksana, Alain, estime qu'aider les Ukrainiens était tout à fait "naturel" pour eux. Ils ont commencé par aider des jeunes étudiants puis d'autres couples jusqu'à s'occuper de six réfugiés aujourd'hui. "On essaie de leur trouver du travail parce que Vlad est ingénieur électricien mais c'est la langue qui freine un peu. On les accompagne pour les démarches administratives parce que c'est difficile quand vous ne parlez pas la langue."

"Ils sont devenus des amis s'enthousiasme Alain. On se voit presque tous les trois jours. Au départ, ils avaient envie de retourner chez eux, c'est normal mais on leur a fait comprendre que ça allait durer plus d'une année. Maintenant, ils cherchent plutôt à s'insérer en France parce qu'ils savent que ça va être très long. Ils ont des enfants, il faut bien aller de l'avant. Après, ils ne repartiront peut-être même plus, je ne sais pas. En tout cas, ils ne peuvent pas rester à rien faire."

Recherche de logements

Parmi les associations qui aident et accompagnent les réfugiés ukrainiens en France, il y a l'OGFA , l'Organisme de Gestion des Foyers Amitié, qui depuis un an œuvre beaucoup notamment en Béarn. Elle gère l'accueil, l'accompagnement dans les démarches, l'apprentissage du Français aussi, mais également sur les problématiques de logement. Elle appelle tous ceux qui le peuvent à se signaler pour permettre aux réfugiés de louer une habitation pour s'y installer. Il faut écrire à l'OGFA à l'adresse mail suivante : accompagnement.ukraine@ogfa.net.