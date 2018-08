Cela fait deux mois que les habitants de Vescemont et de Giromagny subissent les visites quotidiennes de sangliers dans leurs jardins. La préfecture vient de prendre un arrêté pour autoriser des battues et des tirs de nuit, en ce mois d'août 2018.

Vescemont, France

Depuis plusieurs semaines, les habitants de Vescemont, dans le Territoire de Belfort, accueillent de nouveaux voisins. Des voisins pas franchement très amicaux. Les sangliers n'ont jamais été aussi nombreux, et ils font de gros dégâts dans les jardins de la commune. Les habitants en ont assez, certains ont même porté plainte. La préfecture du Territoire de Belfort a pris un arrêté le 17 août pour autoriser des battues et des tirs de nuit, afin de réduire la population de sangliers dans le secteur de Giromagny et de Vescemont. Les battues sont autorisées jusqu'au 30 septembre 2018.

Des cratères dans les jardins

Marcelle remet régulièrement en place son gazon. Les sangliers et leurs marcassins viennent très souvent la visiter, et laissent sur leur passage de gros trous dans le sol. "Avec le museau, ils nous soulèvent tout le gazon, et puis ils cherchent des vers (...) C'est sans arrêt" constate d'un ton amer Marcelle, qui n'habite pourtant pas directement en bord de forêt.

Dans de nombreux jardins vescemontois le spectacle est le même : la pelouse est retournée, et de gros trous parsèment le sol. © Radio France - Manon Klein

Des sangliers de moins en moins craintifs

Au fil des ans, les sangliers semblent s'approcher de plus en plus des habitations, selon les témoignages de différents habitants. Laurent n'est pas rassuré : "On est un peu inquiets par rapport à nos enfants, qui jouent souvent près de la forêt. On a peur qu'un jour ou l'autre, il y en ait un qui les course."

Une population trop nombreuse dans certains secteurs

Le président de la fédération de chasse dans le Territoire de Belfort, Daniel Kittler, confirme que le nombre de sangliers a fortement augmenté ces deux dernières années. A titre d'exemple, depuis début juin, 119 sangliers ont été abattus dans le département, contre 80 l'an dernier, à la même période.

Dans le secteur de Giromagny-Vescemont, les sangliers sont en zone non-chassable. Ils ont le gîte et le couvert, et donc ils y restent et se reproduisent" - Daniel Kittler, président de la fédération de chasse dans le Territoire de Belfort

Pour expliquer cette augmentation du nombre de sangliers dans le département, les chasseurs avancent plusieurs pistes. D'abord l'augmentation du nombre de cultures de maïs, qui attirent les bêtes. Ensuite l'hiver, de plus en plus clément, qui fait baisser la mortalité naturelle des bébés sangliers.