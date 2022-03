Invasion en Ukraine : la ville de Biarritz réalise une collecte pour aider les Ukrainiens

Au Pays basque, la solidarité s'organise suite à l'invasion russe en Ukraine. Ce jeudi, deux camions chargés de médicaments et de vêtements sont partis de Biarritz l'un vers Bordeaux, l'autre la Pologne. La semaine prochaine un second convoi emmènera des denrées et des couvertures.