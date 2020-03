Inventer de nouvelles solidarités avec les plus précaires en Vaucluse

La Halte de Nuit d'Avignon accueille les personnes à la rue dès l’après midi et demande à chacun d'offrir à manger aux plus démunis car la mendicité est impossible en période de confinement. Le Secours Catholique demande aux mairies, aux CCAS et à chacun d'inventer de nouvelles solidarités.

Tout le monde doit rester à la maison mais c'est très compliqué pour ceux qui n'ont pas de maison! Les personnes sans domicile fixe et les associations qui les aident essaient de construire de nouvelles solidarités. Le gouvernement annonce que la fin de la trêve hivernale est repoussée de deux mois jusqu'au 31 mai pour éviter que des personnes se retrouvent à la rue.

Des centres d'hébergement spécialisés pour les malades non graves seront ouvert dans les prochains jours, d'abord à Paris puis dans 80 sites en France.

Le gouvernement souhaite aussi mobiliser les structures d'accueil, les associations, les départements et les communes pour continuer d'accueillir les plus démunis.

Accueil de jour fermé mais halte de nuit ouverte l'aprés midi à Avignon

L'accueil de jour est fermé depuis mardi à Avignon. Le Secours Catholique explique qu'il est impossible d'empêcher la progression du virus en réunissant une centaine de personnes dans une même pièce. La halte de nuit boulevard Eisenhower propose une dizaine de places et des repas même en journée. La halte de nuit est ouverte de 14h à 9h le lendemain. Le Secours Catholique sait bien qu'il ne faut pas abandonner les personnes les plus précaires, surtout que les centres communaux d’action sociale sont fermés, que les assistantes sociales ne sont plus forcément joignables. Le Secours Catholique de Vaucluse demande aux communes et au département de se mobiliser pour coordonner ces nouvelles solidarités à imaginer. Déjà en utilisant le fichier des personnes les plus fragiles : elles ont été recensées dans chaque commune lors de la canicule. Il faut les appeler, leur demander si elles vont bien.

Partager son chargeur de téléphone pour garder le contact

Pour ne pas perdre le lien social, le Secours Catholique fait aussi appel à chacun d'entre nous. Certes, il ne faut pas sortir de chez soi mais on peut laisser dépasser la prise d'un chargeur sur une fenêtre et indiquer qu'ici on peut recharger gratuitement son téléphone. Le Secours Catholique suggère aussi de déposer un peu de savon prés des fontaines publiques. Le Secours catholique devrait aussi mettre en place un serveur téléphonique au domicile des bénévoles de l’association pour ne pas perdre le contact avec ceux qui sont encore dans la rue

Offrir à manger aux personnes SDF car la manche ne rapporte plus

A Avignon la halte de nuit est désormais ouverte à partir de 14h jusqu'à 9h le lendemain mais le nombre de lits a été réduit d'un tiers pour limiter la promiscuité et éviter la contamination. 10 personnes peuvent passer la nuit avenue Eisenhover. Ceux qui travaillent ou sortent quelques instants de leur confinement avec une dérogation peuvent quand même aider les personnes sans domicile fixe. Lila Somé, la directrice de la Halte de nuit, rapporte que les personne à la rue "ont du mal à s'alimenter car faire la manche ne rapporte rien en période de confinement. Elles n'ont pas d'argent pour s'acheter à manger et les centres de distribution sont fermés. Ce sont des besoins vitaux. Chacun peut offrir à manger aux personnes qu'il croise dans la rue". Le Secours Catholique suggère de laisser un peu de savon prés des fontaines publiques.