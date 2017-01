Investiture de D. Trump : Tony Jazz auteur d'une chanson de campagne pour Obama en 2012, invité de France Bleu

Tony Jazz le musicien Bordelais devenu conseiller en marketing, qui s'était fait remarquer en composant l'une des chansons de la campagne présidentielle d'Obama en 2012 est l'invité de France Bleu Gironde ce vendredi entre 8h et 8h30, le jour de l'investiture de Donald Trump à Washington.

Tony Jazz le dit lui-même. Il a vécu 1001 vies. Et la sienne a changé en 2008 quand il a composé un clip "Change has come" juste après l'élection du premier président noir des Etats-Unis. Un buzz mondial qui l'amènera en 2012 à travailler avec les jeunes démocrates et à écrire l'une des chansons de la deuxième campagne de Barack Obama pour la Maison Blanche. Alors que Donald Trump va devenir le 45e président américain, Tony Jazz est l'invité de France Bleu Gironde de 8h à 8h30 ce vendredi.

Musicien, chef d'entreprise, président du Forum de l'innovation à Bordeaux

Ces deux productions en faveur d'Obama ont été un accélérateur de carrière et de notoriété pour lui. Né à la Désirade en Guadeloupe, passé par le Canada et les Etats-Unis, il a créé une agence de design sonore en 2010 avant de l'abandonner et d'accompagner Alain Juppé en tant que président de l'innovation entre 2014 et 2016. Aujourd'hui converti conseiller spécial en marketing, il travaille auprès d'entreprises entre Bordeaux Dubaï et le Maroc.