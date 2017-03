INVITÉ - Alexis Pinturault : "la bonne alchimie serait d’avoir mon entraineur"

Alors que la saison de coupe du monde de ski touche à sa fin, Alexis Pinturault dresse le bilan d’un hiver marqué par son échec lors des mondiaux. Tout en indiquant ne pas vouloir s’éloigner de la FFS, Il expliquer souhaiter, autour de lui, une nouvelle organisation.

Alexis Pinturault est actuellement à Aspen (États-Unis) où il participe aux finales de la coupe du monde. A deux épreuves de la fin de la saison, le skieur de Courchevel participera à un géant samedi et un slalom dimanche, son bilan de l’hiver est mitigé. Six podiums dont quatre victoires alors que l’année dernière (à la même période il affichait six victoires et sept podiums). Alexis Pinturault reconnait que son zéro pointé lors des championnats du monde à Saint-Moritz l’a marqué. "J’ai mal vécu le fait de ne ramener aucune médaille."

A trois jours de ses 26 ans (20 mars), il est aussi revenu sur son mode de fonctionnement. Lors des mondiaux en Suisse, il avait fait le choix de dormir dans un autre hôtel que celui de l’équipe de France et de profiter d’un préparateur physique mis à disposition par l’un de ses sponsors (Red Bull). Un bouleversement dans ses habitudes et celles du groupe qui n’était "peut-être pas judicieux à ce moment-là mais c’était une bonne démarche", explique-t-il. Et pour l’avenir ? Le meilleur skieur tricolore, l’un des rares polyvalents français (il est engagé dans quatre disciplines), indique qu’il faudra trouver avec la Fédération Française de Ski (FFS) le bon compromis pour améliorer son fonctionnement.

La bonne alchimie ce serait d’avoir mon propre entraineur. Quelqu’un que je serai prêt à payer ou payé par l’un de mes sponsors. Un entraineur intégré à la Fédération et avec lequel on pourrait faire faire un programme d’entrainement optimisé."

Et Alexis Pinturault affirme qu’il n’y a pas de malaise entre lui et le FFS. "Mais il faut qu’elle accepte que mon sponsor peut apporter un plus."