Invité : avec le confinement, vigilance accrue contre les violences intrafamiliales

Comment s'est passée le premier confinement au printemps ?

Nous n'avons pas noté à cette époque d'accroissement d'activité. C'est à la fin du confinement qu'on a eu massivement des femmes qui ont quitté leur domicile. Pendant le confinement, elles nous ont appelés pour avoir du soutien. Mais elles n'ont pas quitté le domicile pendant le confinement. Parce qu'il y avait le mari en permanence avec elles, elles n'étaient pas tout à fait libres de leurs mouvements, et puis aussi parce que les écoles étaient fermées à ce moment-là. Ce n'était pas de conditions confortables de partir dans des hébergements d'urgence avec des enfants qui ne seraient pas scolarisés. Les garder 24h sur 24, c'était des conditions de vie difficiles.

On le rappelle, malgré le confinement, une femme victime de violences a le droit de sortir dans la rue pour demander de l'aide.

Non seulement elle a le droit mais tous les services fonctionnent. Une victime peut faire le 115 qui l'orientera vers un service d'urgence. Et si c'est loin de son domicile, elle peut demander à bénéficier d'un taxi. Notre accueil de jour fonctionne. Nous avons les moyens de la nourrir, nous avons un vestiaire, nous avons des possibilités de domiciliation.

Aujourd’hui nous vivons un second confinement, mais cette fois-ci les enfants vont à l'école. En quoi ça change les choses pour ces femmes ?

Elles peuvent sortir accompagner les enfants à l'école. C'est un motif pour s'absenter du domicile. Et puis si elles partent via le 115, les enfants restent scolarisés. La vie est moins difficile dans une chambre d'hôtel lorsqu'on est une femme seule que lorsqu'on a des enfants en permanence à l'hôtel.

Comme au printemps, les pharmacies distribuent les numéros de téléphone utiles pour ces femmes (le 115, le 3919, le 114 par sms et bien sûr le 17). Des supermarchés aussi sont présents sur ces questions. C'est important ?

On ne communique jamais assez les numéros de téléphone. E c'est très important que partout où résident les victimes il puisse y avoir des relais d'information. Nous avons une salariée qui fait des permanences dans un certain nombre de Carrefour (à Veauche, Sorbiers, Unieux, Montbrison, Riorges et La Talaudière. Il s'agit d'aller vers les victimes qui ne peuvent pas aller à nous.

Depuis le 1er novembre les brigades de gendarmerie de la Loire et les commissariats de Saint-Étienne, Saint-Chamond, Firminy et Roanne sont assistés en permanence par un intervenant social du Département de la Loire pour les dépôts de plaintes concernant des faits de violences conjugales. En quoi c'est utile ?

Les victimes de violences conjugales sont parfois ambivalentes. Et cette ambivalence est parfois mal compris. On a l'impression que ce sont des victimes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Un jour elles viennent porter plainte, un jour elles reviennent avec leur conjoint. Si les professionnels ne sont pas formés ils ne comprennent pas. Alors que c'est justement une caractéristique des violences conjugales de vivre sous emprise, de vivre dans la peur. On doit informer les gens pour qu'ils comprennent que les victimes ont envie de vivre avec cet homme qu'elles ont aimé et qu'elle les croient quand ils promettent qu'ils ne vont pas recommencer. C'est un accompagnement au long cours.