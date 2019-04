Invité de 8h10 sur France Bleu Poitou : Monseigneur Wintzer, archevêque de Poitiers

Poitiers, France

Des images de désolation ce matin après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris hier soir. Monseigneur Wintzer, archevêque de Poitiers était en pleine messe christmale en la cathédrale Saint-Pierre quand le feu s'est déclaré, réuni avec une centaine d'autres prêtres et les paroissiens pour bénir les huiles qui serviront à l'onction des baptisés de Pâques. Comme tout le monde, il a été choqué. Ce drame touche les catholiques mais aussi le pays tout entier.

"Il y a des monuments qui nous semblaient éternels et qu'on voit en partie s'effondrer et brûler. Ce ne sont pas uniquement des pierres et du bois qui brûlent, mais aussi quelque chose qui fait notre vie et notre âme que l'on soit croyant ou pas."

Un symbole pas que pour les chrétiens

Notre-Dame de Paris est un symbole pour tout le monde. De part entre autres sa localisation : c'est le point zéro de toutes les distances, comme le rappelle L'archevêque de Poitiers. Et ce point zéro n'est pas que kilométrique ou géographique, il passe aussi dans le coeur de chacun et tout ce qui est exprimé, dit bien cela.

"Que ce monument n'appartient pas aux chrétiens, ni même à la France, mais à l'humanité"

La question de la sécurité touche toutes les cathédrales

La cathédrale de Poitiers possède un vitrail principal dans son chevet, un vitrail du 13ème siècle qui rappelle celui de Notre-Dame de Paris.

"On connaît la fragilité de ces ouvrages d'art, du verre peint serti de plomb, un métal très tendre qui fond facilement à la chaleur. cela fait froid dans le dos quand on y pense."

Les chrétiens ont le coeur qui brûle

Cet incendie à Paris intervient alors que la communauté catholique fête Pâques, c'est une semaine cruciale pour les catholiques. C'est une semaine qui fait passer les chrétiens de la mort du Christ à la résurrection. "Je veux y voir aussi comme une image de ce que nous vivons. On est souvent très atteint par les souffrances, par la mort, et ici par ce qui atteint un monument.", précise l'archevêque de Poitiers.

Mais les chrétiens croient aussi que la vie n'est jamais détruite complètement par la mort. C'est le cœur de la foi.

L'espoir d'une reconstruction lente

"Et je sais qu'on le verra aussi pour un monument comme Notre-Dame de paris qui sera reconstruit", insiste Monseigneur Pascal Wintzer. "On a quantité de métiers d'art en France, certains travaillent actuellement à la cathédrale de Poitiers".

"C'est vrai que ce qui s'écroule fait beaucoup plus de bruit que ce qui pousse"

Là en quelques heures on a vu un monument presque s'effondrer. Il va falloir des années et des années pour que peu à peu tous ces artisans et ces artistes travaillent. Mais ils travailleront.

"Je crois que et le monument, et tout ce qui fait aussi toute vie humaine, se reconstruit patiemment peu à peu, mais se reconstruit en vérité."

L'interview intégrale de Monseigneur Wintzer, archevêque de Poitiers, à réécouter juste ici :