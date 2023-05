Invité France Bleu Auxerre : "Difficile de se passer de tous les plastiques, mais une partie c'est possible"

La France accueille à partir de demain des négociations organisées sous l'égide de l'ONU sur l'élimination de la pollution plastique. On en parle sur France Bleu Auxerre, ce vendredi 26 mai, avec Hélène Seingier, journaliste spécialisée sur l'environnement, auteur de "Reduire son emprinte plastique" aux éditions Ulmer.

ⓘ Publicité

France Bleu Auxerre : Est ce qu'une vie sans plastique, c'est vraiment possible ?

Hélène Seingier : Franchement, ça me paraît difficile parce que ça voudrait dire qu'on se déshabille en grande partie. Ça voudrait dire qu'on vide l'armoire. Ça voudrait dire qu'on empêche mamie d'avoir une prothèse de hanche. Ça voudrait dire qu'on supprime le TGV, dont la carcasse est notamment en plastique. C'est difficile de se passer de tous les plastiques, mais une bonne partie, c'est tout à fait possible.

Pourquoi faudrait-il enlever le plastique de nos vies, pourquoi le plastique aujourd'hui est une manie, une matière extrêmement nocive pour la planète ?

Nocif pour la planète, nocif pour nous. Nocif déjà avant qu'on l'utilise parce que là, il est extrait, tiré souvent des hydrocarbures et sa production émet du CO2 et d'autres et d'autres matières dangereuses, notamment pour la santé des ouvriers de la plasturgie. Vous vous achetez une barquette de deux repas à emporter et vous vous la faites chauffer dans votre micro-ondes. Et bien pendant que pendant que cette se chauffe réchauffage, il y a des additifs du plastique qui vont migrer dans votre nourriture, surtout si celle ci est grasse. Cela entraîne des maladies comme la puberté précoce, des maladies d'infertilité. En fait, le plastique ne disparaît jamais vraiment. On en trouve dans les glaces de l'Arctique, on en trouve au fond de l'océan, on en trouve dans le sang humain, dans le placenta. Ça s'accumule partout. Et ce n'est pas quelque chose auquel les humains qui se sont emballés pour le plastique ont réfléchi.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples dans notre vie quotidienne de choses qui ne supposent pas de fondamentalement transformer une manière de vivre, mais qui nous permettrait d'utiliser moins de plastique ?

Il faut vraiment y aller petit à petit. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de commencer par ce qui nous semble le plus facile. J'ai mis un sac en tissu dans mon sac à main, un gobelet en inox, qui permettent d'éviter d'acheter les boissons à emporter dans des gobelets en carton qui sont en fait plastifiés.

loading

loading

Hélène Seingier sera au Silex le 6 juin à l'invitation des élèves du collèges Paul Bert.