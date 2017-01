INTERVIEW : Gérard Brémond, le PDG du groupe Pierre et Vacances, co-fondateur de la station d'Avoriaz

Il y a cinquante ans, Gérard Brémond fondait avec Jean Vuarnet la station de ski d'Avoriaz. À cette occasion, et à trois jours de la fête organisée ce dimanche à Avoriaz pour cet anniversaire, le PDG du groupe Pierre et Vacances nous a accordé un long entretien.

↓ INTERVIEW EN LONGUEUR DE GÉRARD BRÉMOND (18 minutes) ↓

En février 1961, Jean Vuarnet, Champion du monde et Champion olympique de descente à Squaw Valley en Californie, passe commande du téléphérique le plus performant pour l’époque, puis un téléski et un télésiège qui complètent le dispositif de la future station d’Avoriaz au dessus de Morzine, en Haute-Savoie.

Co-fondateur de la station avec Jean Vuarnet

Mais l’association, créée pour porter le projet de cette future station de ski, ne tient pas et Jean Vuarnet se retrouve seul avec des dettes et des créances, que la vente de la maison de son père à Annemasse est loin de pouvoir honorer. Gérard Brémond a 27 ans. En 1964, son père Robert Brémond, promoteur immobilier à Paris, lui confie le projet de création de la station d’Avoriaz dont il a repris la concession à Jean Vuarnet en 1962.

Défi climatique et mondialisation

C''est comme cela que naît, à Avoriaz, le premier centre Pierre et Vacances et un nouveau modèle de propriété secondaire. A l'occasion des cinquante ans de ce cinquantième anniversaire, Gérard Brémond, aujourd'hui âgé de 80 ans, a accepté d'évoquer l'esprit dans lequel fut construite, ex-nihilo, cette station révolutionnaire pour l'époque, dans sa conception, ses lignes, ses accès, cheminement et moyens de transports. Gérard Brémond évoque également l'avenir des stations face au défi climatique et à la mondialisation. L'entretien a été réalisé par Luc Besançon, le 14 décembre 2016.