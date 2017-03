INVITE - Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité

Jean-Louis Bianco intervient dans trois lycées de Haute-Savoie pour parler laïcité auprès des équipes d'encadrements mais aussi des parents. Un principe pas toujours bien compris. Il était l'invité de France Bleu Pays de Savoie lundi matin.

Comment éduquer les jeunes à la citoyenneté et notamment leur faire comprendre ce qu'est la laïcité ? Cette question, beaucoup d'enseignants et directeurs d'établissements scolaires se la posent. C'est pourquoi le proviseur du lycée Gabriel-Fauré d'Annecy invite ce lundi Jean-Louis Bianco, ancien ministre socialiste et actuel président de l'Observatoire de la laïcité. Il interviendra également au lycée de l'Albanais de Rumilly et au lycée Baudelaire de Cran-Gevrier. Jean-Louis Bianco qui était l'invité de France Bleu Pays de Savoie.