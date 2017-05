INVITÉ - Jérémy Tracq, maire de Bessans, Haute-Maurienne

Comment éviter la fermeture d'une classe ? Le maire de Bessans a lancé un appel sur les réseaux sociaux, "Bessans recherche familles". Une cinquantaine de personnes a répondu.

A Bessans, l'école du village compte actuellement deux classes , l'une de la maternelle au CP et la seconde jusqu'au CM2. Mais voilà, les effectifs oscillent depuis quelques années entre 18 et 20 élèves, c'est juste la zone dangereuse ,celle où le maire peut voir fermer une classe . En 2005 déjà , il y a avait eu menace de fermeture alors même que 21 élèves fréquentaient l'école. Cette fois, l'alerte est sérieuse : si il n'y a que 19 élèves à la rentrée de septembre, ce sera classe unique. Pour le maire c'est un peu le début de la fin. Jérémy Tracq a donc réagi en postant un appel sur les réseaux sociaux : "Bessans recherche familles", le message a été partagé 730 fois et une cinquantaine de personnes s'est fait connaître.

ECOUTEZ : Itw en intégralité de Jérémy Tracq, maire de Bessans (durée : 5'17)