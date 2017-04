INVITE - "Le Y savoyard est un marqueur important de la région" pour le linguiste Mathieu Avenzi

"Ça va y faire", "faut pas y craindre" ! Le "y savoyard" fait partie des particularités de langage en Pays de Savoie. Le linguiste mauriennais Mathieu Avenzi vient de lui consacrer une étude.

"Ça va y faire", "faut pas y craindre" ! Vous l'avez forcément déjà entendu, peut-être d'ailleurs l'utilisez-vous, sans même parfois vous en rendre compte. Dans ce cas, vous ne parlez pas français mais bien savoyard. Le "Y savoyard" fait en effet partie des particularités de langage en Pays de Savoie et même au delà, du Dauphiné à l’Isère en passant par la région lyonnaise. Un dérivé du patois qui fait de la résistance car son utilisation pourrait bien être en expansion selon Mathieu Avenzi. Ce linguiste mauriennais , chercheur à l'université belge de Louvain, vient de lui consacrer une étude.

Mathieu Avenzi était l'invité de France Bleu Pays de Savoie à 7h50. Réécoutez son interview :

"Un marqueur important de la région". Mathieu Avenzi

Pour Mathieu Avenzi, "les gens se reconnaissent énormément dans ce y. C'est un marqueur important de la région, et beaucoup le revendiquent". Selon lui, cette particularité vient du genre neutre du patois, qui complétait le masculin et le féminin : "Le genre neutre a disparu en français standard, mais s'est maintenu en Pays de Savoie, dans l'Ain, et même jusqu'à Genève. Il s'est maintenu car il joue un vrai rôle dans la langue, il permet d'exprimer des nuances de sens. C'est un peu comme ce qu'on appelle le passé sur-composé comme 'je l'ai eu fait' par exemple".

Son enquête, menée sur internet, a recueilli 15.000 réponses, et a permis de dresser une carte du "Y savoyard". C'est en Haute-Savoie qu'il serait le plus utilisé.

C'est en Haute-Savoie que le "Y savoyard" reste aujourd'hui le plus utilisé - Mathieu Avenzi

France Bleu Pays de Savoie a interrogé des savoyards sur leur rapport à ce "Y ". La plupart reconnaissent l'utiliser, mais souvent sans s'en rendre compte. Et quand ils sont amenés à en parler, c'est plutôt drôle !

ECOUTEZ le témoignage de ces savoyards Partager le son sur : Copier

Ce "Y savoyard" fait partie intégrante de l'identité régionale, et l'humoriste savoyard Jean-Michel Mattéi l'a bien compris :