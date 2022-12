INVITE : Les mauvais chiffres 2022 de la sécurité routière dans le Calvados

Avec 30 morts en 2022 sur les routes du Calvados, le nombre de tués est supérieur à celui de l'an passé. Déjà cinq victimes de plus déplore le directeur de cabinet du préfet du Calvados. Si Julien Decré rappelle que "le nombre de blessés diminue", la hausse du nombre de tués peut s'expliquer notamment "par des comportements individuels particulièrement à risque".

ⓘ Publicité

Des conducteurs seuls en cause dans la moitié des accidents mortels

Selon l'analyse du directeur de cabinet du Calvados, "la moitié des accidents mortels n'implique pas de tiers". Cela signifie que les conducteurs causent eux-mêmes leur propre accident, parfois "par un concours de circonstances" mais aussi régulièrement par des comportements tels que "l'alcoolisation et la consommation de stupéfiants, les refus de priorité ou encore les vitesses excessives".

Dans le Calvados, le tribunal administratif de Caen vient d'annuler les arrêtés pris par le département pour relever la vitesse à 90 km/ h au lieu de 80 km/h. Une décision que refuse de commenter le directeur de cabinet du préfet du Calvados selon dit-il "un principe constitutionnel qui est celui de la libre administration des collectivités territoriales". Si la justice demande au Conseil départemental du Calvados de motiver ses arrêts, Julien Decré admet que la vitesse peut-être aménagée, en fonction de certains tronçons. C'est une analyse "au cas par cas" qui est faite mais évidemment "la question est de savoir si la vitesse est bien adaptée et quel est le niveau de risques associés".

Les contrôles routiers seront renforcés pendant les vacances de Noël

Comme à chaque pic de circulation, les contrôles routiers seront intensifiés confirme le directeur de cabinet avec "plusieurs centaines de forces de l'ordre qui seront mobilisées pour ce week-end de départ en vacances". Mais on n'attend pas les chassés croisés des vacances pour faire des contrôles et multiplier aussi des actions de prévention tout au long de l'année "grâce à des bénévoles, des associations et puis aussi les forces de l'ordre". Ces actions de prévention sont organisées dans les rues, dans les collèges, dans les lycées, à diverses occasions comme le Salon de l'étudiant. Ce vendredi midi, des éthylotests seront distribués sur le marché de Noël de Caen.

L'interview de Julien Debré, directeur de cabinet du préfet du Calvados est à réécouter ici