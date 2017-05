Marc Keller, président du Racing club de Strasbourg : "Je suis calme, serein et déterminé"

Le président du Racing club de Strasbourg, Marc Keller, reconnaît que la rencontre de ce vendredi soir face à Bourg-Péronnas à la Meinau pourrait être "un match de rêve". A la clé : la montée en Ligue 1.

Ce vendredi soir à 20h30, un coup de sifflet résonnera dans le stade de la Meinau à Strasbourg, signe que la bataille commence entre le Racing et Bourg-Péronnas, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Les footballeurs strasbourgeois doivent gagner pour être certains de monter en Ligue 1.

Tout au long de la saison on s'est concentré uniquement sur notre jeu."

A quelques heures de ce match décisif, le président du club, Marc Keller, était l'invité de France Bleu Alsace :

L'artisan de la remontée du club appelle ses troupes à garder leur calme :"Je suis calme, serein et en même temps déterminé. On a fait une très belle saison mais il faut gagner ce (vendredi) soir."

Pièges à éviter ?

"Les joueurs se sont préparés comme d'habitude (...) et j'espère qu'on continuera à bien jouer à domicile puisque d'habitude on est très performants à domicile. Bourg-Péronnas est une équipe de milieu de tableau qui n'a plus rien à jouer. Mais nous, on ne se concentre pas sur les autres, on n'a pas regardé ni Lens, ni Reims, ni Troyes ni Amiens tout au long de la saison."

On espérait dans un rêve un peu fou avoir un match décisif à jouer à la Meinau lors du dernier match. Et on y est !"

"On s'est concentré uniquement sur notre jeu, poursuit-il. On a relevé le curseur de l'ambition, on espérait dans un rêve un peu fou avoir un match décisif à jouer à la Meinau lors du dernier match. Et on y est !"

27.000 spectateurs à la Meinau, 10.000 attendus au Zénith

"On est reparti de tout en bas il y a six ans, c'est une très grande fierté de rendre les Alsaciens aussi heureux. Il y aura 27.000 personnes au stade et entre 8 et 10.000 personnes au Zénith de Strasbourg. Il y aura une ambiance incroyable."

"Réparer l'anomalie"

"Je crois qu'on doit réparer l'anomalie d'avoir vu disparaître le club. Le Racing est quelque chose de très fort pour les Alsaciens"

Marc Keller, un "sauveur" ?

Quand on lui demande si son costume de "sauveur" du club lui convient, voici sa réponse : "Je ne suis pas tout seul, par contre je suis le garant d'un état d'esprit, d'un travail (...). Si on arrive à monter ce vendredi soir, ce sera aussi la réussite de tout un écosystème qui a voulu que le Racing réussisse."

LIRE AUSSI :

Emission spéciale en direct de la Meinau ce vendredi soir sur France Bleu Alsace à partir de 19h. Coup d'envoi de Racing-Bourg-Péronnas à 20h30.