INVITE – Michel Batailler, président du club de handball d’Albertville : "on se prépare à vibrer"

J-1 avant l’arrivée des championnats du monde de handball à Albertville. Comme en 2001, la cité olympique va accueillir d’ici mardi prochain trois rencontres. Michel Batailler, président du club de hand d’Albertville-Ugine, était l’invité ce matin de France Bleu Pays de Savoie.

C’est à Albertville que se jouera le premier quart de finale des championnats du monde de handball. Le rendez-vous est fixé depuis longtemps, samedi 21 janvier à 16 heures. On connait depuis hier soir l’affiche, ce sera un Norvège – Macédoine. La Hall Olympique et ses 6 500 places est prête. "La pression monte", a reconnu Michel Batailler. Le président du club de hand d’Albertville-Ugine, invité de France Bleu Pays de Savoie, a indiqué que d’ici demain, tous les bénévoles mobilisés pour ce mondial allait répéter leurs gammes. "Cette après-midi on va se mettre en situation de compétition pour que tout le monde ait conscience de son travail".

Nous accueillerons, samedi 21 janvier, la Norvège 🇳🇴 et la Macédoine 🇲🇰 pour le premier 1/8 de finale ! #Handball2017 pic.twitter.com/tNpBjhrqvO — Ville d'Albertville (@Albertville_fr) January 19, 2017

Une quinzaine des joueurs de l’ASS Albertville-Ugine ont intégrer les équipes de volontaires. "Nous avons aussi six jeunes qui seront ramasseurs de balle et serpilleros." Avec le quart de finale programmé mardi, l’autre grand moment de ces trois journées de hand sera la rencontre de dimanche avec la venue à Albertville du Danemark (les champions olympiques en titre connaitront leur adversaire ce soir). "On va re-vibrer", précise Michel Batailler qui garde dans un coin de sa tête le souvenir des mondiaux 2001. A l’époque l’équipe de France avait foulé le parquet savoyard. Cela ne sera pas le cas cette année. "C'est au tour des Lillois de porter la France" a conclu Michel Batailler qui forcément pari sur les Bleus pour décrocher un nouveau titre mondial.

