INVITE : Olivier Berthe, ex-président national des Restos du coeur

Après 13 années passées à la tête de l'association fondée par Coluche en 1985, le Sarthois Olivier Berthe a décidé de passer le relais à Patrice Blanc. Il revient sur cet engagement, qu'il entend poursuivre désormais en tant que simple bénévole.

Les images qui me restent le plus ce sont celles de ces personnes qui s'en sont sorties, qui parfois sont chef d'entreprise, sportif de haut niveau et qui viennent vous dire "j'ai mangé grâce aux Restos, je m'en suis sorti grâce aux Restos, merci aux Restos".