INVITÉ - Philippe Galez, vice-président Université Savoie-Mont-Blanc

2 500 lycéens sont attendus aujourd'hui, mardi 24 janvier, sur le campus de Savoie Technolac à la Journée du Lycéen, rendez-vous de l'orientation organisé par l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Comment bien s'orienter ?

Aujourd'hui dans les trois universités de l'académie de Grenoble que ce soit Grenoble, Valence et Chambéry, est organisée la traditionnelle journée du lycéen.Ce n'est pas la seule occasion pour les lycéens et leur famille pour s'informer mais nous sommes en plein dans la période de choix, la fameuse APB, Admission Post Bac. À l'université de Savoie-Mont-Blanc, sur les 14 500 étudiants, la grande majorité vient des Pays de Savoie en particulier dans le 1er cycle, les trois premières années. Près de la moitié des étudiants abandonnent en cours de 1ère année. Comment sont orientés les lycéens lors de cette journée ? et ensuite peuvent-ils espérer être accompagnés tout au long de leurs études ? Comment faire pour réduire les abandons ?

ECOUTER l'interview de Philippe Galez, vice-président de l'Université Savoie-Mont-Blanc, en charge de la formation et de la vie universitaire en intégralité (durée : 5'54 )