INVITE- Pierre-Jean Crastes, président de la Communauté de communes du Genevois, sur l'accueil des gens du voyage

Les tensions se multiplient ces derniers jours dans le Genevois français autour d'un groupe de gens du voyage qui va de terrain agricole en terrain agricole en toute illégalité. Ce groupe refuse de s'installer sur les aires aménagées, explique le président de la Communauté de communes du Genevois.

A Saint-Julien-en-Genevois, Neydens, Viry, des agriculteurs voient débarquer des dizaines de caravanes sur leurs terrains depuis plusieurs jours. Le préfet signe des arrêtés d'expulsion, ils partent pour aller s'installer quelques kilomètres plus loin sur un autre terrain. "Les choses se passent bien de manière générale dans nos aires d'accueil des gens du voyage ", dit Pierre-Jean Crastes. Le maire de Chênex et président de la Communauté de communes du Genevois, qui regroupe 16 communes autour de Saint-Julien-en-Genevois souligne que les aires d'accueil aménagées existent, l'offre sera d'ailleurs complète sur le bassin avec en juin l'ouverture d'une aire à Régnier, au sud d'Annemasse.

Mais le problème qui se pose ces jours-ci comme les années précédentes avec des gens du voyage n'est pas une question de nombre de places d'accueil pour les caravanes. " On n'a pas affaire à un groupe de gens du voyage, explique Pierre-Jean Crastes, mais plutôt à un groupe qui a des attitudes de délinquants qui n'ont plus l'intention de voyager ".

" On accumule les plainte, mais il y a très peu de poursuites ", souligne Pierre-Jean Crastes

" Ils ne souhaitent pas aller dans les aires classiques parce que c'est payant, soit-disant ils n'ont pas les moyens, alors qu'on voit bien que les moyens ils les ont dans leurs véhicules et leurs caravanes. Il s'agit d'un groupe en particulier à bien distinguer des autres groupes que l'on arrive à gérer dans les aires de gens du voyage, qui planifient, qui payent, respectent les règles, nettoient. Là il s'agit bien d'un groupe qui se transporte entre Annemasse, le Genevois et le Pays de Gex. On accumule les plaintes ".

Le président de la Communauté de communes du Genevois souligne qu'il y a très peu de poursuites, "ce qui irrite les agriculteurs, les élus qui au quotidien les gèrent, et la population ".

Les élus demandent une évolution de la législation pour permettre aux policiers et aux gendarmes de dresser des PV sans passer par le parquet.

L'invité de 7h50 à réécouter :