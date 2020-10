INVITÉ-SOS Médecins : "Notre activité a beaucoup augmenté depuis 15 jours, c'est très tendu"

A l'issue de sa nuit de garde en Savoie, Jean-Christophe Masseron est l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce jeudi matin. Celui qui est aussi le président national de SOS Médecins raconte comment les médecins de ville constatent eux-aussi la propagation de l'épidémie de Covid-19.

France Bleu Pays de Savoie : A l'issue de cette garde de nuit, racontez-nous comment vous êtes sollicités...

Jean-Christophe Masseron : Très clairement, notre activité depuis 15 jours s'est particulièrement tendue et encore cette nuit avec une occupation très importante de tout ce qui touche au Covid-19. Très clairement, c'est la maladie qui circule tout de suite.

Qui est touché, qui vous appelle ?

On a toutes les tranches de la population touchées, mais on a l'impression qu'il y a peut-être moins de cas graves même si on en voit quelques-uns. On a l'impression que les populations les plus fragiles comme les personnes âgées se protègent correctement. Ce qu'on appelle "les tableaux cliniques" sont modérés, mais avec un nombre très important de publics touchés et de sujets contacts à gérer.

Arrivez-vous encore à faire face à SOS Médecins ?

Comme tous nos collègues de ville, on est un peu débordés, il faut bien le reconnaître. Les gens ont des difficultés à nous joindre car nous avons atteint les chiffres d'activité hivernaux alors que nous ne sommes pas encore en novembre. C'est préoccupant. On est au maximum de nos moyens, les gens sont obligés d'attendre un peu pour se faire soigner.

Les urgences arrivent à passer car on est connecté avec le SAMU, mais c'est compliqué pour les gens de consulter un médecin et de se faire tester.

Le reconfinement annoncé hier soir peut-il avoir un effet rapide ?

On sait qu'au delà de 15 jours de confinement on commence à avoir des effets, mais seront-ils suffisants pour alléger notre travail ? Je n'en suis pas certain. Le reconfinement annoncé est un peu plus souple qu'au printemps. On aura des effets rapides, mais il faut un coup d'arrêt brutal et pas des effets modestes car les services de réanimation commencent à se remplir et le nombre de cas augmente très vite.