VIDÉO - L'analyse d'un géographe sur l'extension du tramway à Nice

Un nouveau tronçon de la ligne 2 du tramway est inauguré ce vendredi entre les stations Magnan et Jean-Médecin à Nice. Quels sont les effets de la présence du tram en centre-ville. L'analyse d'un géographe sur France Bleu Azur.

Nice, France

A 15h30, ce vendredi après-midi, le nouveau tronçon de la ligne 2 du tramway à Nice sera inauguré en public. Emission spéciale sur France Bleu Azur dès 15 heures avec notre envoyé spécial qui montera à bord du tram. Il y a aura deux nouveaux arrêts en souterrain à Alsace-Lorraine et à Jean-Médecin, à quelques mètres de la ligne 1. Ce week-end, vous pourrez prendre gratuitement les deux lignes de tram de Nice. On pourra désormais se rendre du centre-Ville à l'aéroport de Nice en trente minutes.

Diego Moreno est directeur du département de géographie à l'Université de Nice, on évoque avec lui cette ligne ouest -est, ce que cela va changer pour les quartiers nouvellement desservis par le tram, l'immobilier, les animations, le commerce, le tourisme. On parle aussi des effets attendus sur la pollution des automobiles et la diminution des bouchons en ville.

Et ce n'est pas fini, il y aura une ligne 3 pour aller jusqu'au stade de Nice, une ligne 4 dans 6 ans entre Cagnes-sur-mer et Nice. Et cette annonce d'un Tram-train en 2026 de Pasteur jusqu'à Drap- Cantaron.