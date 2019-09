INVITÉE: "Aujourd'hui nous avons besoin de moyens" pour lutter contre les violences conjugales

Bayonne, France

Au tribunal de Bayonne une petite équipe traite chaque année 200 dossiers de violences conjugales. Il existe bien un logement mis à disposition pour les urgences, "mais il est systématiquement saturé" déplore Aude Le Hérissier, substitut en charge du suivi des dossiers de violences conjugales, et c'est le premier outil qu'il manque pour les associations.

Un tabou et une gêne

Pour la magistrate, "il y a encore un tabou, une véritable gêne" autour des violences conjugales, et "pour des raisons purement matérielles aussi il y a énormément de victimes de violences intra-familiales qui n'osent pas venir déposer plainte". Le tribunal de Bayonne dispose aussi de sept téléphones d'urgence, et quatre sont en fonctionnement à ce jour, "ça permet de retrouver une certaine sérénité, en plus de prévenir la police et la gendarmerie" relate Aude Le Hérissier.

Il faut plus de moyens

Sur le Grenelle des violences conjugales inauguré ce mardi 3 septembre, la substitut du procureur de Bayonne dit en attendre "simplement que les moyens soient mis en oeuvre pour accompagner les initiatives. J'ai écouté les premières propositions: c'est des choses qui existent déjà ou qui sont déjà en projet. Je pense à l'augmentation des places d'hébergement, à la possibilité de déposer plainte directement à l'hôpital; ces idées-là elles existent, aujourd'hui nous avons besoin de moyens, des moyens financiers, des moyens humains pour que tout cela prenne corps". Elle en veut pour preuve: "Ça fait plus de 2 ans que deux jeunes femmes du centre hospitalier de Bayonne ont monté un projet de "pôle victimologie" qui n'a toujours pas vu le jour. Parce qu'elles courent encore après les financements alors que c'est une grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est encore difficile de mobiliser les acteurs locaux et étatiques pour obtenir des moyens".

Ecoutez l'interview d'Aude Le Hérissier, substitut du procureur de Bayonne.